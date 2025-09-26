Willian permite Grêmio cumprir última aposta em melhorar o rendimento

A contratação de Willian e a sua entrada no time titular representaram uma esperança para o Grêmio. Afinal, ele foi fundamental para cumprir a última aposta que o clube fez para alcançar uma evolução no rendimento. O camisa 88 já deixou boas impressões em suas duas primeiras partidas, com duas participações em gols. Inclusive, o atacante já foi preponderante para elevar algumas estatísticas ofensivas do time.

Willian soma 132 minutos pelo Tricolor gaúcho e em uma das suas primeiras ações participou da jogada do gol de Carlos Vinícius no Gre-Nal. Ele tabelou com Marlon, o lateral-esquerdo foi na linha de fundo e cruzou para o centroavante marcar o gol que garantiu o 1 a 1.

Posteriormente, o Colorado voltou a ficar à frente no placar, até que o camisa 88 do Imortal cobrou o escanteio, que deu origem ao gol de André Henrique. Na oportunidade, os rivais voltaram a empatar, mas em 2 a 2. Ou seja, o começo positivo do jogador trouxe empolgação. Contra o Botafogo, ele também foi um dos destaques do empate.

Impacto imediato de Willian no Grêmio em números

Além do envolvimento de forma mais evidente, Willian também se provou influente para o crescimento das estatísticas ofensivas do Grêmio. De acordo com o site “Sofascore”, até a estreia de Willian, nos 17 jogos sob o comando de Mano Menezes, a média era de duas oportunidades de gol. Além disso, apresentava média de 10,6 chutes por partida e 15,9 ações no terço final de campo.

A partir da entrada do atacante na equipe titular, nos embates contra o Internacional e Botafogo, os índices ofensivos tiveram crescimento. Isso porque as chances foram de três gols em média por duelo e 11,5 finalizações. A propósito, os movimentos no terço final ampliaram para 17.

O próximo objetivo de Willian é conseguir completar 90 minutos no compromisso seguinte do Imortal. O Tricolor gaúcho enfrentará o Vitória, às 11h, no próximo domingo (28), na Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão. Na oportunidade, o técnico Mano Menezes contará com o retorno do volante Arthur, que cumpriu suspensão contra o Botafogo.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook