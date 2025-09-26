Atlético x Real Madrid: onde assistir, escalações e arbitragem

Dia de clássico no Campeonato Espanhol 2025/26. Atlético e Real Madrid se enfrentam neste sábado (27), às 11h15 (de Brasília), pela 7ª rodada de LaLiga. Os times da capital espanhola vivem momentos opostos neste início de temporada, mas prometem um jogo equilibrado no Metropolitano.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Ídolo do Barcelona, Sergio Busquets se aposentará ao fim da temporada da MLS

Como chega o Atlético

O time comandado pelo técnico Diego Simeone, mesmo com algumas contratações na última janela, não faz um bom início de temporada. Isto porque o Atlético está somente na 9ª posição do Campeonato Espanhol, com nove pontos, fora da zona de classificação para as próximas competições europeias.

No entanto, o Atlético está invicto há cinco jogos e uma vitória no clássico pode mudar o rumo da equipe em LaLiga.

Para o dérbi, Diego Simeone ainda não poderá contar com o zagueiro Giménez e o meia Thiago Almada, ex-Botafogo, com problemas musculares.

Como chega o Real Madrid

Por outro lado, o Real chega para o clássico com a melhor campanha de LaLiga. Ao todo, são 18 pontos em seis jogos e a única equipe com 100% de aproveitamento. A vantagem para o vice-líder Barcelona é de dois pontos. Além disso, o time vem de uma vitória por 4 a 1 sobre o Levante com grandes atuações de Vini Jr e Mbappé, disponíveis para o duelo contra o Atlético.

Contudo, mesmo com o bom momento do time, o técnico Xabi Alonso segue com alguns desfalques. Os laterais Alexander-Arnold e Mendy e o zagueiro Rudiger, todos machucados, são baixas confirmadas para o jogo deste sábado.

ATLÉTICO X REAL MADRID

7ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: sábado, 27/09/2025, às 11h15 (de Brasília).

Local: Metropolitano, em Madri.

ATLÉTICO: Oblak; Molina, Hancko, Le Normand, Llorente e Galán; Gallagher, Barrios e Koke; Griezmann e Julián Alvarez. Técnico: Diego Simeone.

REAL MADRID: Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde e Guler; Mastantuono, Mbappé e Vini Jr. Técnico: Xabi Alonso.

Árbitro: Javier Alberola Rojas.

Auxiliares: Alfredo Rodríguez e Jorge Bueno.

VAR: Carlos Del Cerro.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.