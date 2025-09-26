Cartão amarelo de Bruno Fuchs não gera suspensão para semifinal da Libertadores

O cartão amarelo recebido por Bruno Fuchs na vitória do Palmeiras por 3 a 1 sobre o River Plate, pelas quartas de final da Libertadores, gerou dúvidas entre os torcedores sobre sua participação na semifinal contra a LDU, do Equador. A resposta é clara: o zagueiro não está suspenso.

Embora tenha recebido um amarelo pela terceira vez no torneio, os dois primeiros cartões ocorreram ainda na fase de grupos. Segundo o regulamento da Libertadores, o acúmulo de cartões até o fim da fase de grupos, incluindo a fase preliminar, não é levado em consideração a partir das oitavas de final.

Fuchs não atuou no confronto de oitavas contra o Universitario, do Peru. Além disso, não recebeu cartão nos minutos finais que jogou contra o River na Argentina. No jogo de volta, sua advertência ocorreu ao substituir Gustavo Gómez, que sofreu um trauma no olho direito. Na ocasião, ele entrou em campo antes da autorização do árbitro e recebeu a advertência.

Contudo, a tendência é que o capitão esteja à disposição de Abel Ferreira para o jogo de ida da semifinal, marcado apenas para a semana do 22 de outubro. Mesmo que Gómez não tenha condições de atuar, Bruno Fuchs poderá assumir a titularidade no setor defensivo.

