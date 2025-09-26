Cagliari x Inter de Milão: onde assistir, escalações e arbitragem

Com um início de temporada bastante promissor, o Cagliari recebe a Inter de Milão, neste sábado (27/9), em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Italiano. A equipe da Sardenha surge à frente dos gigantes de Milão, o que garante fortes emoções para este jogão, marcado para 15h45 (de Brasília) no Unipol Domus, em Cagliari.

Como chega o Cagliari

Vindo de três vitórias seguidas – sendo uma pela Copa da Itália – o Cagliari chega com a moral alta para enfrentar a Inter. A única derrota até aqui na temporada foi para o atual campeão Napoli – mesmo assim, por um placar magro (1 a 0) e fora de casa. Desde então, são dois triunfos pela Série A (Parma e Lecce), além da já citada vitória sobre o Frosinone (4 a 1), pela Copa.

Assim, o time do técnico Fabio Pisacane chega para esta quinta rodada na sétima posição, com sete pontos. Isso representa um ponto a mais que a Inter, que aparece na modesta décima colocação. Pisacane, aliás, não contará com Luvumbo e Zappa, machucados.

Como chega a Inter de Milão

Por mais que venha de duas vitórias seguidas, a Inter já perdeu duas partidas na Serie A, comprometendo seu início na competição. Foram reveses para Udinese (em casa) e Juventus, em jogos consecutivos. Depois, a equipe de Cristian Chivu estreou com vitória na Liga dos Campeões (2 a 0 sobre o Ajax) e se redimiu no Italiano ao bater o Sassuolo, por 2 a 1, no último domingo (21/9).

Para enfrentar o Cagliari, o romeno terá praticamente força máxima, já que só conta com um lesionado no departamento médico. Trata-se de Bonny, que machucou o tornozelo em treino prévio ao confronto. Existe a possibilidade, de acordo com fontes italianas, de o francês surgir no banco de reservas.

CAGLIARI x INTER

Campeonato Italiano 2025/26 – 5ª rodada

Data-Hora: 27/9/2025, sábado, 15h45 (de Brasília)

Local: Unipol Domus , em Cagliari (ITA)

CAGLIARI: Caprile; Palestra, Mina, Luperto e Obert; Adopo, Prati, Folorunsho e Gaetano; Belotti e Esposito. Técnico: Iñigo Pérez

INTER: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan e Dimarco; Thuram e Lautaro Martínez. Técnico: Cristian Chivu

Árbitro: Marco Piccinini (ITA)

Assistentes: Vito Mastrodonato (ITA) e Davide Moro (ITA)

VAR: Daniele Doveri (ITA)

Onde assistir: Xsports e Disney Premium

