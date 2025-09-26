PSG x Auxerre: onde assistir, escalações e arbitragem

PSG se prepara para confronto com o Auxerre pelo Campeonato Francês - (crédito: Foto: Divulgação/PSG)

Depois de perder o clássico para o Olympique de Marselha, o PSG tenta se recuperar na Ligue 1 2025/26, neste sábado (27). Afinal, os comandados do técnico Luís Enrique medem forças com o Auxerre pela 6ª rodada da competição nacional, às 16h05 (de Brasília), no Parque dos Príncipes.

Dessa forma, a equipe parisiense soma 12 pontos e está empatado com o líder Monaco. No momento, o arquirrival está à frente por causa do número de gols marcados. Os visitantes, por sua vez, têm seis pontos, na nona colocação.

Onde assistir

O confronto deste sábado (28) terá a transmissão da CazéTV, no Youtube.

Como chega o Paris Saint-Germain

O técnico Luís Enrique não poderá contar com Ousmane Dembélé, ganhador da Bola de Ouro de melhor jogador do mundo. Afinal, o francês sofreu uma distensão muscular e segue fora de combate.

Além disso, Bradley Barcola e João Neves também estarão de fora, enquanto Desiré Doue teve um problema na panturrilha. Outro que também não deve estar em campo é o zagueiro Marquinhos, pois pode ser preservado para o jogo da Champions League, contra o Barcelona.

Como chega o Auxerre

Entre os desfalques dos visitantes, está Fredrik Oppegard, que cumpre suspensão, enquanto que Sinaly Diomande sofreu uma distensão na coxa e Buayi-Kiala lesionou o ligamento cruzado do joelho.

PSG X AUXERRE

6ª rodada do Campeonato Francês 2025/26

Data-Hora: sábado, 27/09/2025, às 16h05 (de Brasília).

Local: Parque dos Príncipes, em Paris (FRA).

PSG: Chevalier; Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Hernandez; Zaire-Emery, Vitinha, Ruiz, Nuno Mendes; Ramos, Kvaratskhelia. Técnico: Luís Enrique

AUXERRE: Leon; Senaya, Siwe, Sierralta, Mensah, Akpa; Sinayoko, Owusu, Danois, Loader; Mara. Técnico: Christophe Pélissier

Árbitro: Thomas Léonard (FRA)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.