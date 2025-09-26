??dolo do São Paulo provoca parte da torcida em protesto contra Luciano nas redes sociais

Bicampeão Mundial com o São Paulo, o ex-jogador Müller fez do atacante Luciano alvo de duros protestos nas redes sociais após a eliminação para LDU nas quartas de final da Libertadores, em pleno Morumbis. A revolta do ídolo tricolor chegou, inclusive, a resvalar em parte da torcida que defende o camisa 10 na equipe.

“Aquela parte da torcida que me ataca quando falo a verdade… Esse é o ídolo que vocês merecem! Perde gol e faz showzinho para vocês gritarem ‘é Luciano’”, escreveu em seu perfil no Instagram.

O protesto de Müller, aliás, faz quórum aos de tricolores que marcaram presença no Morumbis na noite da última quinta-feira (25). Isso porque Luciano causou revolta generalizada ao desperdiçar diversas oportunidades ao longo dos dois confrontos contra os equatorianos.

Desempenho de Luciano em xeque

No jogo do Morumbis, por exemplo, o camisa 10 chegou a perder uma chance clara com o gol aberto. Ele já vinha pressionado pelo longo jejum que se estende desde o dia 24 de julho, na vitória sobre o Juventude, e pelas falhas no revés de ida, em Quito. Essas, inclusive, admitidas pelo próprio.

A preparação para o duelo decisivo vislumbrava a redenção, como em vezes anteriores, mas a passagem pela Libertadores terminou com vaias das arquibancadas. Ciente da pressão externa, Hernán Crespo reconheceu a má fase do jogador, mas reiterou confiança em sua qualidade.

“A coisa mais difícil é conviver com essas situações, mas ele tem ocasiões para fazer. O problema é quando você não tem chances. Como eu falei antes, no início, quando a gente chegou, ele tocava na bola e fazia gol, dava assistência. Mas no momento não. Acontece. A qualidade do Luciano não tem discussão”, defendeu.

Histórico recente de críticas

Essa não foi a primeira vez que Müller direcionou críticas ao elenco tricolor. Em entrevista recente, o ex-jogador também questionou a presença de atletas estrangeiros no plantel: “O São Paulo tem nove estrangeiros, e um pior do que o outro”, afirmou.

Alguns jogadores não só se incomodaram com a declaração, como reagiram à fala com ironias. O zagueiro Arboleda, por exemplo, publicou uma foto nas redes sociais ao lado de Ferraresi, Enzo Díaz, Dinenno e Bobadilla.

“Os gringos, um pior que o outro. Palhaço”, escreveu na legenda após a boa atuação do grupo na vitória sobre o Inter, em agosto.

Sequência do São Paulo

A derrota para a LDU encerrou o sonho tricolor do inédito tetracampeonato da Libertadores da América. Superada pelo agregado de 3 a 0, a equipe de Crespo agora foca suas atenções à classificação ao torneio continental via Brasileirão. Para isso, precisa ingressar na zona de classificação.

Na sétima colocação com 35 pontos, sete a menos em relação ao quarto colocado Mirassol, o São Paulo encara o Ceará na próxima rodada do Brasileirão. O duelo está marcado para as 20h da próxima segunda-feira (29), novamente no Morumbis.

