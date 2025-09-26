InícioEsportes
Esportes

Saiba como foi o primeiro dia de Ramón Díaz como técnico do Internacional

Ramón Díaz deixou impressões positivas em seu primeiro dia no Internacional

Ramón Díaz deixou impressões positivas em seu primeiro dia no Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)
Ramón Díaz deixou impressões positivas em seu primeiro dia no Internacional - (crédito: Foto: Ricardo Duarte / Internacional)

O técnico Ramón Díaz começou a sua trajetória no Internacional a partir da noite da última quarta-feira (24), quando desembarcou em Porto Alegre ao lado da maioria da sua comissão técnica. A nova equipe que comandará o elenco veio para o Brasil em um voo fretado pelo Colorado vindo da Argentina.

Em seguida, o comandante se encontrou com membros da diretoria para um jantar, que o recepcionaram com um tradicional churrasco gaúcho. Até que se deslocou para o hotel, onde está instalado e o Colorado utiliza para concentrações.

Posteriormente, na manhã da última quinta-feira (25), ele teve o primeiro contato com o centro de treinamento do Inter, o Parque Gigante. Na parte da tarde, Ramón voltou ao local para conhecer os jogadores e comandar a primeira atividade.

Assim, os profissionais que chegaram ao clube buscaram colher informações com Pablo Fernandez, integrante da comissão fixa do Inter. No decorrer do treino, o novo treinador já deu indícios do esboço da sua primeira escalação no Colorado. O argentino pretende utilizar o zagueiro Gabriel Mercado, com quem já trabalhou anteriormente, e o centroavante Borré como titulares.

Ramón terá desafio em sua estreia pelo Internacional

Ao mesmo tempo, a nova equipe técnica terá que fazer modificações no Internacional devido a desfalques. Afinal, os laterais Aguirre e Bernabei, além do zagueiro Juninho, cumprirão suspensão. Ao fim da atividade, houve uma conversa com o diretor esportivo D’Alessandro, que foi jogador de Ramón Díaz e atuou ao lado de Emiliano Díaz. Na parte da noite, o Colorado promoveu a entrevista coletiva de apresentação do técnico, no auditório do Beira-Rio.

A estreia do treinador será no embate contra o Juventude, neste sábado (27), no Alfredo Jaconi. Pelo momento das duas equipes, o duelo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro tornou-se um confronto direto contra o rebaixamento.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 26/09/2025 15:27
    x