Saiba como foi o primeiro dia de Ramón Díaz como técnico do Internacional

O técnico Ramón Díaz começou a sua trajetória no Internacional a partir da noite da última quarta-feira (24), quando desembarcou em Porto Alegre ao lado da maioria da sua comissão técnica. A nova equipe que comandará o elenco veio para o Brasil em um voo fretado pelo Colorado vindo da Argentina.

Em seguida, o comandante se encontrou com membros da diretoria para um jantar, que o recepcionaram com um tradicional churrasco gaúcho. Até que se deslocou para o hotel, onde está instalado e o Colorado utiliza para concentrações.

Posteriormente, na manhã da última quinta-feira (25), ele teve o primeiro contato com o centro de treinamento do Inter, o Parque Gigante. Na parte da tarde, Ramón voltou ao local para conhecer os jogadores e comandar a primeira atividade.

Assim, os profissionais que chegaram ao clube buscaram colher informações com Pablo Fernandez, integrante da comissão fixa do Inter. No decorrer do treino, o novo treinador já deu indícios do esboço da sua primeira escalação no Colorado. O argentino pretende utilizar o zagueiro Gabriel Mercado, com quem já trabalhou anteriormente, e o centroavante Borré como titulares.

Ramón terá desafio em sua estreia pelo Internacional

Ao mesmo tempo, a nova equipe técnica terá que fazer modificações no Internacional devido a desfalques. Afinal, os laterais Aguirre e Bernabei, além do zagueiro Juninho, cumprirão suspensão. Ao fim da atividade, houve uma conversa com o diretor esportivo D’Alessandro, que foi jogador de Ramón Díaz e atuou ao lado de Emiliano Díaz. Na parte da noite, o Colorado promoveu a entrevista coletiva de apresentação do técnico, no auditório do Beira-Rio.

A estreia do treinador será no embate contra o Juventude, neste sábado (27), no Alfredo Jaconi. Pelo momento das duas equipes, o duelo pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro tornou-se um confronto direto contra o rebaixamento.

