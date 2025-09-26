Neto, do Botafogo, agradece apoio da torcida após grave lesão

O goleiro Neto utilizou as redes sociais nesta sexta-feira (26/9) para agradecer o apoio da torcida do Botafogo após sua lesão. Após se lesionar com uma ruptura total do músculo reto femoral da coxa direita, o arqueiro passou por cirurgia.

Assim, em sua conta no Instagram, o goleiro lamentou a grave contusão e agradeceu pelas mensagens de apoio que vem recebendo durante sua recuperação.

LEIA MAIS: Em meio à disputa no Botafogo, Textor se aproxima de advogado indicado pela Eagle

“Nem sempre as coisas acontecem como queremos e idealizamos. Mas encaro os desafios que se apresentam com a mesma dedicação e profissionalismo que trago em toda minha carreira. Agradeço todas as mensagens nestes últimos dias e todo o apoio do Clube neste início de recuperação”, escreveu o goleiro.

A lesão de Neto se deu, afinal, no jogo contra o São Paulo, pela 23ª rodada do Brasileirão, no dia 14 de setembro. Na ocasião, ele pediu substituição após chutar a bola e cair com dores no gramado do Morumbis. Léo Linck, então, entrou em seu lugar na partida, que terminou com vitória por 1 a 0 dos donos da casa. Linck, aliás, deverá ser o titular até o fim da temporada, quando espera-se que Neto volte aos treinos.

Isso porque a expectativa otimista do Botafogo é contar com ele entre 12 e 20 semanas. Neto chegou para ser titular com a saída de John para o Nottingham Forest (ING).

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.