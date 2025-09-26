Golpistas que desviaram milhões de jogadores são presos em MT

Onze suspeitos foram presos nesta sexta-feira (26/9) em operação que investiga um grupo que aplicou golpes em jogadores do Campeonato Brasileiro. Os criminosos, afinal, prejudicaram uma agência corporativa. A ação, aliás, aconteceu em Mato Grosso e contou com apoio das autoridades de Mato Grosso do Sul.

A quadrilha tinha o nome de “Tropa de Cuiabá” e foi responsável por um golpe de R$ 1 milhão aplicado em jogadores de futebol da Série A nacional. Eles aplicaram o golpe em jogadores como Gabigol, do Cruzeiro, e Walter Kannemann, do Grêmio. A polícia apreendeu mais de R$ 700 mil em espécie como resultado da fraude.

Os criminosos utilizaram documentos falsos com os nomes dos atletas para abrir contas bancárias. Desta maneira, o grupo pedia a transferência dos salários. Assim, o depósito do dinheiro ia para as contas fraudulentas.

As investigações das polícias de MT e MS estimam que teve uma movimentação de R$ 1 milhão em nome de “laranjas”. Os criminosos podem sofrer uma condenação de mais de 30 anos de prisão. Eles devem responder por fraude eletrônica, uso de identidade falsa, falsificação documental, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

