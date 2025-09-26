No Rio de Janeiro! NFL anuncia nova partida no Brasil

O Rio de Janeiro vai receber a NFL em 2026. A partida de futebol americano será realizada pela primeira vez no Maracanã. Aliás, a liga anunciou nesta sexta-feira (26) um acordo para realizar, no mínimo, três partidas de temporada regular ao longo dos próximos cinco anos na cidade.

“Aproveitando o sucesso dos jogos em São Paulo, não poderíamos estar mais empolgados em jogar em uma das cidades mais icônicas do mundo, o Rio de Janeiro. Estamos ansiosos para trabalhar próximos aos nossos parceiros municipais e estaduais no Rio, no histórico Maracanã, aprofundando nossos laços com dezenas de milhões de fãs no Brasil e em toda América do Sul”, comemorou o comissário da NFL, Roger Goodell.

Vale ressaltar, portanto, que ao longo da história da NFL, 56 partidas de temporada regular aconteceram internacionalmente. Frankfurt, Londres, Cidade do México, Munique, São Paulo e Toronto estão entre as sedes até o momento. Nas próximas semanas, Dublin, Berlim, Madrid e a capital do Reino Unido vão receber Jogos Internacionais de 2025. No ano que vem, além do Rio de Janeiro, Melbourne, na Austrália, também sediará um jogo da NFL pela primeira vez. Ademais, será o marco de inaugural da liga na Oceania.

NFL no Rio de Janeiro

O prefeito da cidade, Eduardo Paes, comentou sobre a parceria da NFL com a cidade do Rio de Janeiro. Assim, ele afirmou estar entusiasmado com o evento histórico.

“A parceria em múltiplos anos da NFL com o Rio é o casamento perfeito. Será um evento histórico com jogos da NFL no calendário oficial da cidade. Estou entusiasmado para ver uma partida de futebol americano no Maracanã, o templo mais icônico do futebol mundial”, afirmou o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Já o governador do Rio, Cláudio Castro, falou sobre o país ser o segundo maior consumidor do futebol americano fora dos Estados Unidos. Além disso, ele ressaltou o marco que terá para a cidade.

“É uma satisfação anunciar que o Maracanã sediará, no próximo ano, um jogo da temporada regular da NFL. Hoje, o Brasil é o segundo maior consumidor de futebol americano fora dos Estados Unidos. Milhares de turistas e fãs do esporte sonham em vivenciar esse evento, no estádio mais famoso do mundo. Trazer a NFL para o Rio é um marco que impulsionará o turismo, gerará empregos, estimulará a economia e mostrará a força do nosso estado como destino internacional de esportes”, disse o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro.

NFL no Brasil

Em 2024, a Neo Química Arena abriu a temporada da NFL com o confronto entre Philaphelphia Eagles e Green Bay Packers e contou com 47.236 torcedores.

Já no início de setembro, portanto, aconteceu a segunda partida da NFL em São Paulo. A Neo Química Arena abriu suas portas para vitória do Los Angeles Chargers sobre o Kansas City Chiefs, por 27 a 21, pelo início da temporada 2025 da NFL. O triunfo ocorreu diante de 47.800 torcedores.