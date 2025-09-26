Crystal Palace x Liverpool: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder em campo na Premier League 2025/26. Neste sábado (27), o Liverpool visita o Crystal Palace às 11h (de Brasília), no Selhurst Park, em Londres, pela 6ª rodada. A partida será um confronto direto entre os únicos invictos nesta edição do Campeonato Inglês.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Ídolo do Barcelona, Sergio Busquets se aposentará ao fim da temporada da MLS

Como chega o Crystal Palace

O Crystal Palace quer aproveitar a vantagem de jogar em casa e continuar sendo a pedra no sapato do Liverpool. Isto porque o clube londrino venceu os Reds na final da Supercopa da Inglaterra no início da temporada e agora quer repetir a dose na Premier League.

Além disso, Crystal Palace está invicto nesta edição da Premier League, com duas vitórias e três empates. Assim, o time está na 5ª posição, com 9 pontos, somente um a menos que o vice-líder Arsenal.

No entanto, a notícia ruim para o técnico Oliver Glasner é o grande número de jogadores no departamento médico. Isto porque o zagueiro Riad, o lateral-direito Kporha, o volante Doucouré e os atacantes Sarr e Nketiah, lesionados, são baixas confirmadas para o jogo deste sábado.

Como chega o Liverpool

Por outro lado, o Liverpool chega embalado, com a melhor campanha da Premier League. Ao todo, são 15 pontos em cinco jogos e a única equipe com 100% de aproveitamento. A vantagem para o vice-líder Arsenal é de cinco pontos. Além disso, o time terá a oportunidade de se vingar da derrota nos pênaltis na final da Supercopa da Inglaterra, duelo que abriu a temporada de ambas as equipes.

O Liverpool também venceu o Atlético de Madrid em uma partida emocionante em Anfield, na estreia das equipes na fase de liga da Champions. Desde a perda do título da Supercopa da Inglaterra para o Crystal Palace, os Reds somam sete vitórias consecutivas.

Contudo, o técnico Arne Slot também enfrenta alguns problemas no elenco. Assim, o zagueiro Leoni, o volante Bajcetic e o meia Curtis Jones, todos lesionados, são baixas certas para o duelo em Londres. Por fim, o atacante Ekitiké vai cumprir suspensão pela expulsão na Copa da Liga Inglesa no meio de semana.

CRYSTAL PALACE X LIVERPOOL

6ª rodada da Premier League

Data e horário: sábado, 27/09/2025, às 11h (de Brasília).

Local: Selhurst Park, em Londres.

CRYSTAL PALACE: Henderson; Guéhi, Richards e Lacroix; Muñoz, Wharton, Hughes e Mitchell; Kamada, Mateta e Pino. Técnico: Oliver Glasner.

LIVERPOOL: Alisson; Frimpong (Bradley), Konaté, Van Dijk e Kerkez; Gravenberch, Szoboszlai e Wirtz; Salah, Isak e Gakpo. Técnico: Arne Slot.

Árbitro: Chris Kavanagh.

Auxiliares: Dan Cook e Adam Nunn.

VAR: Matt Donohue.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.