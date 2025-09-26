Cristiano Ronaldo marca, e Al-Nassr vence o clássico contra o Al-Ittihad

O Al-Nassr vem mostrando que brigará pelo título do Campeonato Saudita nesta temporada. Afinal, nesta sexta-feira (26), a equipe venceu o clássico contra o Al-Ittihad, fora de casa, por 2 a 0. Sadio Mané, com um golaço, e Cristiano Ronaldo marcaram os gols do triunfo.

O resultado coloca o Al-Nassr na liderança isolada do Campeonato Saudita com 12 pontos em quatro rodadas disputadas. O Al-Ittihad permanece em segundo, agora com nove pontos.

As duas equipes só voltam a atuar pelo campeonato nacional em outubro. Na sexta-feira (17), o Al-Ittihad visita o Al-Fayha. No dia seguinte, o Al-Nassr recebe o Al-Fateh.

Apesar de atuar fora de casa, o Al-Nassr dominou praticamente todo o jogo. O primeiro gol não demoraria a sair. Logo aos nove minutos, Coman fez grande jogada para direita e cruzou na medida para Mané pegar de primeira. Um golaço do ex-jogador do Liverpool. Em seguida, Cristiano Ronaldo teve a sua primeira oportunidade, mas mandou para fora. Diaby chegou a empatar, mas estava impedido.

A partida ainda estava sob domínio do time visitante e, assim, chegou ao segundo gol. Após cruzamento de Mané pela esquerda, Cristiano Ronaldo apareceu igual foguete e cabeceou para o fundo das redes: 2 a 0. Em seguida, João Félix finalizou com força e quase ampliou. A melhor chance do Ittihad na etapa veio nos acréscimos, quando Bergwijn cabeceou mal e perdeu um gol na cara de Bento.

Cristiano Ronaldo perde gol no segundo tempo

Na segunda etapa, Cristiano Ronaldo continuou querendo jogo. Ao dez, o português gingou e finalizou para o alto. Em seguida, recebeu na marca do pênalti após jogada de Coman e, sem goleiro, isolou, perdendo um gol incrível.

O Ittihad igualou o jogo por alguns minutos a partir dos 25, o suficiente para Benzema fazer uma grande jogada e finalizar para Bento fazer linda defesa. No entanto, o árbitro já sinalizava impedimento. João Félix, por sua vez, tentou de longe e jogou para fora. O Al-Nassr, por sua vez, passou a segurar o resultado e deixar a partida truncada no meio de campo nos minutos finais. Nos acréscimos, quase o terceiro gol. Após lançamento, o goleiro cortou para a intermediária e Ghareeb tentou por cobertura, mas mandou para fora.

