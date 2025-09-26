Vasco x Cruzeiro: diretor de seleções da CBF, Rodrigo Caetano estará em São Januário

O jogo entre Vasco e Cruzeiro, neste sábado (27), pela 25ª rodada do Brasileirão, vai contar com a presença do diretor de seleções Rodrigo Caetano, que acompanhará a partida de São Januário. O dirigente terá a companhia de mais dois profissionais do departamento de futebol da CBF. O técnico Carlo Ancelotti não estará presente pois está fora do Rio de Janeiro.

A visita tem por objetivo observar de perto jogadores que estão no radar da Seleção Brasileira, mas também estreitar relações com os clubes do Brasil. A CBF tem como hábito estar presentes nos jogos, mas faltava uma visita em São Januário. A promessa era acompanhar um jogo após a Data Fifa de setembro, se cumprindo portanto neste jogo do Vasco.

Vale destacar que em campo estarão jogadores convocados na última Data Fifa por Carlo Ancelotti. São os casos de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, ambos do Cruzeiro. No entanto, Paulo Henrique, do Vasco, esteve presente na última pré-convocação, tendo a oportunidade de ser observado de perto, assim como Coutinho e Rayan, que despertaram recentemente a atenção da comissão técnica.

Crias do Vasco, Coutinho e Rayan têm se destacado nos últimos jogos do Vasco. O camisa 10 vive a sua melhor temporada desde 2019/2020, quando defendendo o Bayern de Munique, marcou 11 gols e deu nove assistências. Neste ano o meia igualou o número de bolas na rede e foi garçom em quatro oportunidades. Já o atacante está em franca evolução, com 11 gols marcados em 2025.

