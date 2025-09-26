Bayern goleia Werder Bremen com recordes de Harry Kane na Bundesliga

Harry Kane histórico. O Bayern goleou o Werder Bremen por 4 a 0, nesta sexta-feira (27), com dois gols do atacante inglês, sendo um deles de pênalti, enquanto Luis Díaz e Laimer completaram a vitória na Allianz Arena, em Munique, na partida de abertura da 5ª rodada da Bundesliga.

Com o gol de pênalti marcado nesta sexta-feira, Harry Kane chegou à marca de 18 cobranças seguidas convertidas na Bundesliga, um recorde no futebol alemão. Além disso, o camisa 9 se tornou o jogador mais rápido a atingir a marca de 100 gols por um clube no século, entre as cinco principais ligas europeias. Ao todo, são 100 gols em 104 jogos com a camisa do Bayern de Munique.

Dessa maneira, o Bayern manteve o início avassalador de temporada. Com 100% de aproveitamento, os bávaros chegam a 15 pontos em cinco rodadas, com 22 gols marcados e somente três sofridos. Ao mesmo tempo, o time ampliou a vantagem para o vice-líder Dortmund, para cinco pontos. No entanto, o Borussia ainda entra em campo nesta 5ª rodada e, em caso de vitória, pode recolocar a diferença em dois pontos.

Por outro lado, o Werder Bremen não faz um bom início de temporada e ligou o sinal de alerta para a zona da degola. Isto porque o time tem quatro pontos em cinco rodadas, com somente um a mais que o Augsburg, na 16ª posição, que leva ao playoff do rebaixamento.

Brutal, oida! @HKane 68′ | #FCBSVW | 3-0 pic.twitter.com/XwTwypopqr — FC Bayern München (@FCBayern) September 26, 2025

O jogo

O Bayern começou o jogo em um ritmo não muito acelerado, mas encaminhou a vitória ainda no primeiro tempo. Em boa jogada de Olise, o atacante cruzou da esquerda, o zagueiro Tah tentou de letra e a bola bateu em Luis Díaz antes de parar no fundo da rede aos 22 minutos. Além disso, Harry Kane, que já havia desperdiçado três oportunidades, ampliou de pênalti para ficar com a vantagem de 2 a 0 no intervalo.

Com a vitória encaminhada, o Bayern controlou o ritmo de jogo no segundo tempo e criou algumas chances de ampliar nos contra-ataques. Por outro lado, o Werder Bremen teve somente uma oportunidade e não teve forças para reagir. Assim, aos 20 minutos, Harry Kane anotou o segundo no jogo e, já na reta final, aos 42, Laimer confirmou a goleada na Allianz Arena.

Jogos da 5ª rodada da Bundesliga

Sexta-feira (26/9)

Bayern de Munique 4×0 Werder Bremen

Sábado (27/9)

Mainz 05 x Borussia Dortmund – 10h30

Heidenheim x Augsburg – 10h30

St. Pauli x Leverkusen – 10h30

Wolfsburg x RB Leipzig – 10h30

Monchengladbach x Eintracht Frankfurt – 13h30

Domingo (28/9)

Freiburg x Hoffenheim – 10h30

Colônia x Stuttgart – 12h30

Union Berlin x Hamburg – 14h30

*Horários de Brasília

