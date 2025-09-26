Zubeldía comanda primeiro treino pelo Fluminense

O novo técnico do Fluminense, Luis Zubeldía, se apresentou ao clube na manhã desta sexta-feira (26/09). O comandante desembarcou no Rio de Janeiro e seguiu direto para o CT Carlos Castilho, onde foi recebido pelo presidente Mário Bittencourt e pelo diretor de futebol, Paulo Angioni.

“As sensações são muito boas porque essa adrenalina é encontrar-se de volta com a adrenalina do futebol. E, é claro, com a confiança que me deu o presidente para poder encarar este projeto, para poder cumprir os objetivos que tem o Fluminense. Então, estou muito feliz e, ao mesmo tempo, com adrenalina”, disse o treinador em entrevista exclusiva para a FluTV.

Em suas primeiras horas no CTCC, Zubeldía se reuniu com a comissão técnica. À tarde, o treinador conversou com os jogadores e comandou sua primeira atividade pelo Fluminense. Chegaram ao Tricolor, junto a Zubeldía, os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas.

Na manhã deste sábado (27), Zubeldía comandará a última atividade antes do clássico contra o Botafogo, que acontece no domingo (28/09), às 16h, no Maracanã, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O treinador e seus assistentes, aliás, estão regularizados e podem comandar o Tricolor na partida diante do Alvinegro.

Após o treino deste sábado, Zubeldía terá apresentação oficial pelo Fluminense e concederá entrevista coletiva no CT Carlos Castilho.

