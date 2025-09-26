Missão Libertadores? Atlético precisa de aproveitamento de líder para conquistar vaga

Em busca de se afastar da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro tem uma missão ainda mais difícil para garantir uma vaga na Libertadores do ano que vem pela competição: fazer um aproveitamento de líder.

No entanto, o Galo soma a maior sequência sem vitórias no campeonato. São quatro derrotas e dois empates, ou seja, seis jogos sem vencer. A última vitória foi contra o Bragantino, no dia 3 de agosto. Dessa forma, conquistar uma vaga na Libertadores – principal objetivo do clube mineiro na temporada – pelo Brasileiro, ficou complicada.

Aliás, de acordo com dados do Gato Mestre, do ge, as chances do Atlético chegar na zona de classificação são de 3,10%. Já para a vaga direta, no G-4, a probabilidade é quase nula: 0,10%. Vale ressaltar, portanto, que o Galo terá uma sequência de quatro partidas na Arena MRV: Mirassol, Juventude, Cruzeiro e Sport. Este último é uma partida atrasada na competição.

“Os cálculos para o Atletico não são animadores para G-6. Se terminar com 58 pontos, tem 60,7% de chances de ficar entre os 6 primeiros colocados. Se terminar com 59 pontos, seria, de 74.8% e, com 60 pontos, 84.8%. A pontuação para o Atlético terminar no G6 seria 59-60 pontos” explicou Gilcione Barbosa, matemático da UFMG. Dessa forma, o Atlético precisa de um aproveitamento de 72% nas 16 partidas restantes na competição para chegar a 60 pontos. Nas 19 edições do Brasileirão com 20 equipes, essa pontuação só não foi o suficiente para terminar entre os seis primeiros em três edições: 2014, 2019 e 2023. O aproveitamento necessário pelo Galo ir para a Libertadores pelo Brasileiro é o mesmo que o Flamengo, líder, tem na competição com 23 jogos. Apenas o Palmeiras, com 22 partidas, tem o aproveitamento superior: 74%. Atlético tem outra chance O Atlético Mineiro tem outra forma de conquistar a vaga para a Libertadores nesta temporada: pela Sul-Americana. Afinal, o campeão conquista uma vaga direta. O Galo vai disputar as semifinais da competição ainda este mês, contra o Independiente del Valle.

