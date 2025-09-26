Benfica joga para o gasto e vence de virada o Gil Vicente pelo Português

Na terceira partida do técnico José Mourinho, o Benfica, em casa, o Estádio da Luz, em Lisboa, não fez um grande jogo diante do Gil Vicente. Mas alcançou o seu objetivo. A Águia, afinal, venceu de virada o Galo por 2 a 1, na abertura da sétima rodada do Campeonato Português 2025/26. Luís Esteves abriu o placar para os visitantes, mas Vangelis Pavlidis marcou os dois gols, um deles de pênalti, ainda na etapa inicial.

Com o resultado, o Benfica conquistou a primeira vitória em casa sob o comando de José Mourinho. Assim, vai para a segunda posição, com 17 pontos, um a menos que o líder Porto, única equipe com 100% de aproveitamento no Campeonato Português. Porém, os Dragões ainda jogam na rodada. Do outro lado, o Gil Vicente amarga a quarta posição, com 13 pontos.

Pavlidis, o homem da virada do Benfica

O Benfica iniciou a partida buscando forçar os erros do adversário com marcação alta. No entanto, aos 10 minutos, Luís Esteves abriu o placar para o Gil Vicente, no Estádio da Luz. Em cobrança de falta, o jogador arriscou o chute com pé direito e estufou as redes do goleiro Trubin.

Porém, com o apoio da torcida, os Encarnados buscaram controlar o jogo. Até que Vangelis Pavlidis, dentro da área, deixou tudo igual, aos 17 minutos. E não demorou para virar o placar. Dodi Lukébakio sofreu falta de Jonathan Buatu dentro da área, e o árbitro marcou penalidade máxima. Na cobrança, o atacante grego virou o duelo ainda no primeiro tempo. Depois disso, as equipes tiveram chances de marcar, porém ficou tudo igual.

Gil Vicente domina as ações

Na segunda etapa, o Gil Vicente propôs mais o jogo e quase não deixou os donos da casa atacar. O Galo perdeu boas chances de empate. Luís Esteves e Santi García tiveram oportunidades. Além disso, Pablo chegou a balançar as redes, porém o jogador estava em posição irregular. Murilo Souza ainda colocou uma bola na trave. Os donos da casa mal conseguiam emplacar um contra-ataque. As tentativas sempre não tinham sequência. Apenas nos minutos, os Encarnados conseguiram ter mais posse de bola, porém mais para administrar o resultado. Os visitantes, porém, amargam a derrota por conta da produção do segundo tempo. No fim, Heverton Santos, da equipe visitante, recebeu o cartão vermelho.

E agora?

Os times agora focam nas próximas partidas. Pela fase da liga da Champions, o Benfica visita o Chelsea, no dia 30/9, às 16h, no Stramford Bridge, em Londres, na Inglaterra. Por outro lado, o Gil Vicente enfrenta o Estrela Amadora, às 11h30, no outro sábado (4/10), pela oitava rodada do Campeonato Português.

