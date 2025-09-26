Parceria com eFootball transforma Neymar em carta de Yu-Gi-Oh

A Konami apresentou uma colaboração inédita entre dois de seus títulos mais populares: Yu-Gi-Oh! e eFootball. O anúncio, feito na quarta-feira (25), surpreendeu o público ao revelar Neymar Jr. como o grande destaque da campanha. No vídeo, o atacante aparece caracterizado com um traje exclusivo inspirado no universo do anime, simbolizando o primeiro encontro direto entre o futebol e o mundo dos duelos de cartas.

A parceria oferece aos jogadores dos títulos eFootball e eFootball Champion Squads a oportunidade de resgatar uma carta promocional do camisa 10 do Santos. Ao longo das atividades especiais, também será possível desbloquear cartas que combinam membros da Seleção Francesa com criaturas clássicas do universo Yu-Gi-Oh!.

Além do conteúdo virtual, a colaboração terá impacto no jogo físico de cartas. Isso porque a partir desta sexta-feira (26), serão lançados dois itens exclusivos nas lojas OTS das Américas: uma carta Token do craque e uma versão especial do personagem Rescue Rabbit. Ambos estarão disponíveis em edições limitadas, reforçando o caráter colecionável da iniciativa.

Eventos temáticos e a franquia Yu-Gi-Oh!

Os jogos Yu-Gi-Oh! Master Duel e Duel Links também participarão da campanha com eventos temáticos. No Master Duel, por exemplo, a ativação ocorrerá entre 6 de outubro e 7 de novembro. Já no Duel Links, o período será um pouco mais curto, indo de 6 de outubro até 4 de novembro.

Durante essas janelas, os jogadores poderão desbloquear cartas temáticas, papéis de parede, protetores de deck, ícones e gemas — todos por tempo limitado. Segundo a própria Konami, a ação visa integrar suas franquias para atingir públicos diversos, conectando o esporte com o entretenimento digital.

Neymar no futebol

Enquanto atua como garoto-propaganda da nova campanha global da Konami, o astro também vive um momento de recuperação física fora dos gramados. O jogador sofreu uma lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita e optou por seguir seu tratamento com equipe particular.

Mesmo quando comparece ao CT Rei Pelé, em Santos, o atacante é acompanhado por seu fisioterapeuta Rafael Martini e o preparador físico Ricardo Rosa. A recuperação, portanto, ocorre majoritariamente em sua residência, onde estão os equipamentos necessários. Embora ciente, o clube não coordena diretamente os procedimentos realizados.

O prazo estimado para a recuperação da lesão varia entre quatro e doze semanas. No cenário mais otimista, Neymar pode retornar aos treinos em meados de outubro. Entretanto, se o tempo de tratamento atingir o limite máximo, o camisa 10 pode encerrar o ano sem entrar novamente em campo.

