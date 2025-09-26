Flamengo deve ter mudanças contra o Corinthians; veja escalação

Depois do intenso duelo pela Libertadores contra o Estudiantes, o Flamengo treinou em Buenos Aires nesta sexta-feira (26) antes de viajar para São Paulo. No domingo, às 20h30, o time enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão, e o técnico Filipe Luís deve preservar alguns jogadores que tiveram grande desgaste físico.

O treinador do Flamengo não terá Ayrton Lucas à sua disposição para o jogo na Neo Química Arena, já que o lateral está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. A partir disso, ele pode escalar Viña como titular, caso decida preservar Alex Sandro. O último treino antes do duelo será no CT do São Paulo, na manhã de sábado, finalizando os preparativos.

A provável escalação do Flamengo: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira (Ortiz), Viña; De la Cruz, Jorginho (Allan), Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique.

O Flamengo, aliás, está no topo da tabela com 51 pontos. A equipe tem uma vantagem de um ponto sobre o Cruzeiro, que já fez um jogo a mais. Em relação ao Palmeiras, a distância é de dois pontos, porém, o Palmeiras tem uma partida pendente a ser jogada em comparação com o Rubro-Negro.

