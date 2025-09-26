Juventude x Internacional: onde assistir, escalações e arbitragem

Internacional e Juventude medem forças em clássico gaúcho pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado (27), às 18h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. As duas equipes passam por momentos de instabilidade na temporada e vêm de duas derrotas no torneio. O Colorado é o 14º colocado na competição e o Jaconero está na zona de rebaixamento, em 18º lugar.

Onde assistir

A partida terá a transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 18h.

Como chega o Juventude

O Ju demonstrou um princípio de recuperação após o retorno do técnico Thiago Carpini tanto em rendimento como em resultados. O início do seu retorno foi promissor, com duas vitórias e um empate, mas a equipe recentemente sofreu duas derrotas para Flamengo e Mirassol. Assim, no atual cenário, está a quatro pontos do primeiro time fora do Z4, o Atlético. Deste modo, um triunfo sobre o Inter pode ser significativo para emplacar uma eventual reação.

O comandante Carpini não terá o meio-campista Jadson disponível, já que cumprirá suspensão, além dos zagueiros Abner, Natã e Wilker Ángel, que estão entregues ao departamento médico. Por outro lado, três defensores retornaram aos treinos: o lateral-direito Ewerthon, além dos zagueiros Rodrigo Sam e Cipriano.

O treinador deve promover modificações nas laterais com as entradas de Reginaldo na direita e Alan Ruschel na esquerda. Deste modo, a tendência é de que dê sequência ao rodízio que implementou na posição. Caíque esteve improvisado na zaga no último embate e provavelmente retornará ao meio de campo. Há também uma disputa entre Giraldo e Sforza para ser o substituto de Jadson. Lucas Fernandes e Nenê concorrem por outra vaga no setor criativo.

Outra alternativa para o treinador é utilizar uma formação com três atacantes. Caso essa seja a escolha, ganharia uma chance entre os 11 iniciais.

Como chega o Internacional

O Colorado passa por um momento de instabilidade. Após insinuar uma resposta com vitória sobre o Fortaleza, voltou a perder com uma goleada para o Palmeiras. No confronto mais recente, sofreu um revés de virada no Gre-Nal, que culminou com a demissão de Roger Machado. O clube se movimentou e contratou Ramón Díaz, que estreará contra o Juventude.

Para a partida, o novo comandante argentino terá três baixas na defesa. Os laterais Aguirre e Bernabei, e o zagueiro Juninho cumprirão suspensão. Portanto, os substitutos provavelmente serão Alan Benítez, Victor Gabriel e Gabriel Mercado, respectivamente. No setor criativo, como Alan Rodríguez não atuará devido a uma lesão muscular na coxa esquerda, dará lugar a Bruno Henrique ou Richard. Bruno Tabata e Vitinho também brigam por espaço no time titular

JUVENTUDE X INTERNACIONAL

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data e horário: 27/09/2025 (domingo), às 18h 30 (de Brasília)

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)

JUVENTUDE: Jandrei; Reginaldo, Luan Freitas, Rodrigo Sam (Bernardo ou Cipriano) e Alan Ruschel; Caíque, Giraldo (Sforza), Mandaca e Nenê (Gilberto); Batalla e Gabriel Taliari. Técnico: Thiago Garpini

INTERNACIONAL: Rochet; Alan Benítez, Vitão, Mercado e Victor Gabriel; Thiago Maia, Bruno Henrique (Richard), Alan Patrick, Bruno Tabata (Vitinho) e Carbonero; Borré. Técnico: Ramón Díaz.

Árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)

Assistentes: Fabrini Bevilaqua Costa (SP) e Daniel Paulo Ziolli (SP)

VAR: Diego Pombo Lopez (BA)

