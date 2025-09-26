Com Gómez fora, Palmeiras deve ter Bruno Fuchs como titular contra o Bahia

O Palmeiras deve ter um desfalque de peso para o jogo contra o Bahia. A partida, que ocorre no domingo (28), às 16h, é pelo Campeonato Brasileiro. O zagueiro e capitão Gustavo Gómez, de fato, não deve atuar. O jogador está com um problema no olho, após uma pancada sofrida no último jogo. O seu substituto natural na equipe titular é o zagueiro Bruno Fuchs.

A ausência do capitão, de fato, já era esperada pela comissão técnica. No treino desta sexta-feira (26), Gómez treinou separado do restante do elenco. O jogador sofreu uma forte pancada no olho na partida contra o River Plate. A região, portanto, ficou bastante inchada e ele será preservado pela equipe.

Técnico do Palmeiras vai optar por Bruno Fuchs

Para a vaga do paraguaio, o técnico Abel Ferreira deve optar por Bruno Fuchs. O zagueiro, aliás, foi justamente quem substituiu o capitão no jogo da Libertadores. Naquela partida, ele entrou bem e iniciou as jogadas de dois gols do time. A tendência, portanto, é que ele ganhe a oportunidade de começar jogando.

No treino desta sexta-feira, os jogadores que atuaram na quarta (25) fizeram um trabalho mais leve. A atividade na Academia de Futebol foi técnica e em campo reduzido. Os titulares da partida contra o River Plate, inclusive, deixaram o gramado mais cedo. O time ainda fará um último treino no sábado (27) antes de viajar para Salvador.

Com a provável baixa de Gómez, a escalação do Palmeiras está se desenhando. O time deve ser: Weverton, Khellven, Bruno Fuchs, Murilo e Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Andreas Pereira e Felipe Anderson; Flaco López e Vitor Roque. O Verdão, por fim, busca a vitória para seguir na cola do líder Flamengo.

