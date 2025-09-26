Corinthians não pagou por Cacá, Charles e Talles Magno; dívida chega a R$ 43 milhões

Jogadores foram contratados para evitarem a queda do Corinthians em 2024 - (crédito: Foto: Rodrigo Coca/Agência Corinthians)

A situação financeira do Corinthians se complica a cada dia. Conforme apurou o ge, o clube ainda não pagou pelas contratações de três reforços. As pendências envolvem o zagueiro Cacá e os meias Charles e Talles Magno. A dívida total por esses jogadores, aliás, chega a R$ 43 milhões. Caso não pague, o time pode sofrer novas punições da Fifa.

O clube, de fato, ainda não pagou um centavo sequer pela compra de Cacá. A negociação com o Tokushima Vortis, do Japão, foi estimada em R$ 24 milhões. Além disso, o time também está em atraso com o Midtjylland, da Dinamarca, por Charles. O Corinthians, por fim, também não pagou pelo empréstimo de Talles Magno junto ao New York City.

Todas as negociações, aliás, ocorreram na gestão do ex-presidente Augusto Melo. Em contato com o portal ge, o ex-dirigente se defendeu das acusações de má gestão. Ele afirmou que precisou gastar para evitar um mal maior.

“Precisei fazer isso (gastar na montagem do time) para que o Corinthians não caísse para a Série B”, contestou Augusto Melo.

O ex-presidente, inclusive, afirmou que a atual diretoria precisa assumir a responsabilidade. Segundo ele, foram deixadas receitas suficientes para honrar os compromissos.

“O que era mais importante: ficar devendo no mercado ou cair para a Série B?”, questionou o ex-mandatário do clube do Parque São Jorge.

A atual diretoria, comandada por Osmar Stabile, não se manifestou oficialmente. Nos bastidores, contudo, o clube busca a renegociação dos débitos. O objetivo é tentar evitar novos processos na Fifa. O time, vale lembrar, já sofre com um “transfer ban” por outras dívidas e corre o risco de novas e mais duras punições.

