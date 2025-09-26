Santos se prepara com quatro desfalques para encarar o Bragantino

O Santos segue a preparação para a partida contra o Bragantino, no próximo domingo (26). Para o confronto em Bragança Paulista, o treinador Juan Pablo Vojvoda terá que lidar com quatro desfalques em sua equipe.

Neymar, que já ficou de fora do clássico contra o São Paulo, segue em recuperação de uma lesão na coxa direita. Quem também desfalca por conta de uma contusão é o volante Victor Hugo. O jogador deixou a partida contra o Tricolor também com uma lesão na coxa direita e é baixa para Vojvoda.

Outra baixa por lesão, Gabriel Bontempo já está em reta final de recuperação e deve voltar a treinar com o elenco na próxima semana. Por fim, outro desfalque é o lateral-esquerdo Escobar, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Souza deve ganhar uma oportunidade em sua vaga.

Nesta sexta-feira (26), Vojvoda comandou um treino tático no CT Rei Pelé. Os jogadores iniciaram o dia de trabalho com uma atividade física e também tiveram um treinamento de bolas paradas. O Santos deve entrar em campo para encarar o Bragantino com: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinícius), Adonis Frías, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Guilherme e Lautaro Díaz.

