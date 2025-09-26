Ex-Flamengo, atacante Guilherme Bala celebra marca centenária com títulos nos Emirados ??rabes Unidos

Após deixar o Brasil em 2021 e rumar para o futebol dos Emirados Árabes, o atacante Guilherme Bala tinha como objetivo se firmar no país e se destacar pelo gigante local Shabab Al-Ahli. O ex-Flamengo tem feito mais do que isso. Na última quinta-feira (25), Bala alcançou a marca de 100 jogos pelo clube. O brasileiro celebrou o feito e destacou o bom momento que vem vivendo no futebol emiradense nos últimos anos.

“Alcançar essa marca é algo muito expressivo para mim. Eu deixei o Brasil em 2021 e vim para esse desafio aqui nos Emirados, e poder chegar aos 100 jogos pelo Shabab mostra que tenho feito um bom trabalho aqui. Estou muito feliz por tudo que tenho conquistado e vivido aqui nesse clube que me acolheu tão bem. Venho podendo desempenhar um bom futebol e tenho buscado ajudar ao máximo o Shabab, e as coisas têm acontecido de uma forma muito especial”, afirmou.

Marcas expressivas

Campeão Brasileiro pelo Flamengo em 2020 e tendo disputado a Copa Libertadores do mesmo ano pelo Rubro-Negro, Bala não só se firmou como titular do Shabab, como também tem sido um dos destaques individuais do time. Em 100 jogos, o brasileiro soma 20 gols e 26 assistências. Somente na temporada passada, foram 20 participações diretas em gols.

Desde sua chegada, na temporada 2021/2022, Bala conquistou seis títulos: foi bicampeão da UAE Pro League, bicampeão da UAE Super Cup, campeão da UAE President Cup e vencedor da Challenge Shield. Guilherme Bala celebrou as conquistas e projetou que espera aumentar o número de títulos pelo clube nesta temporada.

“Tem sido um período muito bom, temos conquistado vários títulos, isso realmente é o que deixa um jogador marcado na história de um clube. A minha expectativa, juntamente com o grupo, é de poder seguir nesse caminho de conquistas. Sabemos que será difícil repetir a temporada passada e conquistar quatro títulos, mas o nosso objetivo é esse, porque o Shabab sempre entra para ganhar. Nós incorporamos esse pensamento dentro de campo”, concluiu.

