Jornalista cita ida de Léo Pereira à boate, antes de anúncio do término

Karoline Lima e Léo Pereira estavam juntos há pouco mais de um ano e meio - (crédito: Foto: Reprodução)

O término do relacionamento de Karoline Lima e Léo Pereira, ganhou repercussão, nesta sexta-feira (26) e causou impacto na internet entre os fãs de futebol. De acordo com informação do jornalista Léo Dias, o defensor e outros companheiros do Flamengo visitaram uma boate na Argentina, na última quinta-feira (25), após a vitória sobre o Estudiantes nos pênaltis e classificação para as semifinais da Libertadores.

Para evitar a suposta criação de teorias sem fundamento, o profissional de comunicação frisou que não há nenhuma informação, a qual reforce a ida de Léo Pereira à casa noturna como razão para a separação. Usuários da internet perceberam que Karoline Lima não se manifestou sobre o jogo do Flamengo na Libertadores em suas redes sociais como era o habitual. Desta forma, esse foi o primeiro indício de algo estranho.

Até que, nesta sexta-feira (26), a influenciadora comunicou o fim do seu relacionamento com o defensor do Rubro-Negro. Tal situação ocorreu em entrevista ao jornalista Lucas Pasin, do Metrópoles, mas indicou que não iria se aprofundar sobre o assunto.

“Eu estou bem. Não tenho nada para comentar sobre. Apenas confirmo que terminamos”, ressaltou Karoline.

Polêmicas durante a relação

O casal formado pela influenciadora é e zagueiro do Flamengo tinha potencial midiático por vários motivos. Primeiro porque houve uma troca de companheiros. Anteriormente, Karoline se relacionou com Éder Militão, zagueiro do Real Madrid e os dois tiveram uma filha, Cecília, de três anos. Já, Léo Pereira foi casado com Tainá Castro, com quem teve dois filhos, Helena, de 5 anos, e Matteo, de 3 anos. Mais recentemente, o jogador do Real Madrid e Tainá engataram um caso e oficializaram a união em julho.

Namoro rendeu apelido a Léo Pereira

No perfil da influenciadora e do defensor do Flamengos não há mais fotos do casal. A relação de Léo Pereira e Karoline chegou a influenciar no apelido do atleta pelos torcedores do Rubro-Negro.

Ao dedicar um gol à influenciadora no início da relação, a torcida apelidou o zagueiro de “Karolino”. Ela estava sempre presente nas partidas da equipe no Maracanã ou acompanhando pela TV, caso o jogo não fosse no Rio de Janeiro.

