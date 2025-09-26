Flamengo desmente Léo Dias e promete tomar medidas judiciais

Flamengo repudiou o jornalista Léo Dias sobre a informação de uma possível festa envolvendo os jogadores - (crédito: Foto: Reprodução)

O Flamengo rebateu o portal “Léo Dias”, nesta sexta-feira (26), que veiculou a informação de uma possível festa envolvendo os jogadores. A celebração teria ocorrido após a classificação à semifinal da Libertadores. Dessa forma, o clube repudiou a notícia “sem qualquer conexão com a realidade” e prometeu tomar todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os envolvidos.

O portal noticiou que oito jogadores do Flamengo comemoraram a classificação em uma casa noturna, em Buenos Aires, na Argentina. O Rubro-Negro, no entanto, rebateu ressaltando que o hotel Sheraton Greenville Polo & Golf Resort, onde a delegação estava, está localizado em uma região afastada da capital argentina. Portanto, seria “distante de qualquer centro urbano com vida noturna”.

Segundo o portal, os jogadores envolvidos seriam o zagueiro Léo Pereira, o lateral-direito Emerson Royal, o meia Saúl e os atacantes Everton Cebolinha, Gonzalo Plata, Samuel Lino, Bruno Henrique e Wallace Yan. Ainda de acordo com a publicação, Cebolinha terminou o casamento por causa da festa. Contudo, a esposa do jogador desmentiu a informação.

Além disso, o zagueiro Léo Pereira também terminou o relacionamento com a influenciadora Karoline Lima, ex-mulher de Éder Miltão, do Real Madrid. Contudo, isso não teve ligação com a festa, já que o término ocorreu antes da partida entre Flamengo e Estudiantes, nesta quinta-feira (25), em La Plata. Os torcedores, no entanto, desconfiaram por causa da falta de publicação da influenciadora.

Veja a nota oficial do Flamengo:

“O Clube de Regatas do Flamengo repudia com veemência a publicação absurda do Portal LeoDias desta sexta-feira (26), que veiculou uma informação absolutamente falsa, sem qualquer conexão com a realidade.

Enquanto a delegação rubro-negra viajava de Buenos Aires para São Paulo, o referido portal publicou uma narrativa mentirosa e irresponsável. Como é de conhecimento público, após a partida contra o Estudiantes, a equipe retornou ao hotel às 2h30 da manhã após a classificação para as semifinais da Libertadores. Jogadores e comissão técnica seguiram direto para o jantar, onde muitos permaneceram até as 4h. Já às 9h30 desta sexta-feira, todos os jogadores que não foram titulares contra o Estudiantes deixaram o hotel rumo ao treinamento. O restante do elenco fez trabalho regenerativo no mesmo horário nas instalações do hotel.

Importante destacar ainda que o Sheraton Greenville Polo & Golf Resort está localizado em uma região afastada de Buenos Aires e distante de qualquer centro urbano com vida noturna, o que, por si só, desmonta a farsa divulgada.

Trata-se de mais um episódio lamentável de desinformação, que desrespeita a prática jornalística ao sequer buscar contato com a diretoria de comunicação do Flamengo. O clube não aceitará a propagação de mentiras que atingem sua imagem institucional e a de seus profissionais, e ainda desrespeitam 45 milhões de torcedores.

Diante da gravidade do caso, o Flamengo tomará todas as medidas judiciais cabíveis para responsabilizar os envolvidos e evitar que ataques desta natureza voltem a se repetir.”

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.