Ponte Preta pode garantir acesso para a Série B neste sábado

A Ponte Preta está muito próxima de garantir o acesso para a Série B do ano que vem. Com 100% de aproveitamento na segunda fase da Série C, a Macaca precisa vencer o Náutico, neste sábado (27), no Moisés Lucarelli, para garantir o seu retorno à segunda divisão.

O clube campineiro soma nove pontos na tabela e está a seis pontos de distância de Guarani e Náutico, que dividem a segunda colocação. Caso vença o seu jogo, a Macaca alcança 12 pontos e não será mais ultrapassada pelo Timbu e pelo Brusque. Além disso, o Brusque também não conseguiria alcançar o maior rival, caso perca para os catarinenses.

Enquanto a Ponte Preta encaminha o acesso no Grupo C, o Grupo B vive uma grande indefinição. Nas três primeiras rodadas, Londrina, São Bernardo, Floresta e Caxias empataram todos os seus jogos. Com isso, todos os clubes somam quatro pontos e estão desempatados pelos gols marcados.

