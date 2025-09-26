Ney Franco projeta Copa de 2026: ???Neymar pode ser o diferencial do Brasil???

O Brasil já olha de perto para a próxima Copa do Mundo, que será disputada em 2026, nos Estados Unidos, México e Canadá. O único país pentacampeão ainda tenta se reconstruir após fracassos seguidos. Contudo, a geração atual pode dar a volta por cima.

Pelo menos é o que pensa o técnico Ney Franco. Durante participação no programa Cara a Cara, do Canal Voz do Esporte, no YouTube, ele destacou que se trata de uma boa geração, com grandes atletas, e Neymar sendo peça especial.

“Eu acho que a gente tem bons nomes recentes, como Vini Jr, Rodrygo, pra citar dois pois sempre vamos esquecer alguém. Mas acho que essa safra que tive o prazer de trabalhar, do Neymar, a geração 91, 92, é uma geração muito forte do futebol brasileiro. Poderia ter colhido até mais frutos na equipe principal, mas acho que tem ainda a possibilidade real da última copa dessa geração. O que mais representa essa geração, com possibilidade de ser um desequilíbrio na próxima Copa, é sem dúvida o Neymar”, salientou.

Franco ressaltou ainda que Carlo Ancelotti pode aproveitar a experiência dessa geração para montar uma equipe competitiva.

“Acho que com o retorno do Casemiro, experiência que tem como capitão, conhece o treinador que está na Seleção, pode ser um atleta importante, não só na parte técnica, mas também com experiência como capitão. Essa geração tem a oportunidade, principalmente com o Casemiro, com o Neymar, talvez o Oscar. Então eu acredito que foi geração muito boa e me sinto privilegiado de ter treinado esses atletas”, finalizou.

