Santa Cruz e Barra decidem o título da Série D do Brasileirão

A final da Série D do Campeonato Brasileiro colocará frente a frente duas escolas opostas. De um lado, a tradição e o “futebol raiz” do Santa Cruz. Do outro, o “futebol moderno” do jovem Barra FC. O primeiro capítulo da decisão, aliás, ocorre neste sábado (27), às 17h, na Arena Pernambuco. A grande final, portanto, promete um embate de estilos e histórias bem diferentes.

O clube pernambucano, fundado em 1914, carrega o peso de uma das camisas mais tradicionais do Nordeste. O Santa Cruz conta com o fanatismo de sua enorme torcida. O time já soma 48 títulos profissionais em sua galeria, incluindo uma Série C do Brasileirão em 2013. A equipe, no entanto, busca encerrar um jejum de títulos que já dura desde 2016 quando conquistaram a Copa do Nordeste.

O Barra, por sua vez, representa a novidade e a eficiência na competição. O clube, fundado apenas em 2013, é o “caçula” da Série D, mas chega com a melhor campanha. O time de Santa Catarina, que defende uma invencibilidade de oito jogos, busca seu primeiro título nacional. O grande trunfo da equipe é o direito de decidir o título em casa, na Arena Barra.

O duelo, por fim, terá seu desfecho no próximo sábado, dia 4 de outubro, em Santa Catarina. O Santa Cruz busca mais uma taça para sua vitoriosa história. Já o Barra, por outro lado, quer coroar sua campanha espetacular com o primeiro e inédito título de sua história.

