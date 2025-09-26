CBF detalhes rodadas 28 a 33 do Brasileirão

CBF divulgou a tabela detalhada das rodadas 28 a 33 do Brasileirão - (crédito: Foto: Divulgação/CBF)

A CBF publicou na noite desta sexta-feira (26) a tabela detalhada referente às rodadas 28 a 33 do Brasileirão. Dessa forma, a entidade divulgou as datas, horários e locais das partidas. Assim, a 28ª rodada terá início no dia 15 de outubro, logo após a Data Fifa, enquanto a 29ª começará no dia 18, e a 30ª, no dia 25.

Já as rodadas 31, 32 e 33 começarão nos dias 1º, 5 e 8 de novembro, respectivamente. A 33ª, aliás, vai ser a última antes da Data Fifa de novembro. Esta, portanto, será a última Data Fifa da temporada. Dessa forma, as seleções voltam a jogar apenas em março de 2026, na única janela antes da convocação para a Copa do Mundo.

Após 24 partidas disputadas, o Flamengo lidera o Brasileirão com 51 pontos. O Rubro-Negro, aliás, vai ter clássico com o Botafogo, além de um confronto direto contra o Palmeiras, nas rodadas 28 e 29, respectivamente. Dessa forma, os jogos poderão ser determinantes para a disputa do título brasileiro.

A briga também está intensa na parte de baixo da tabela. Afinal, três pontos separam o Atlético, em 16º lugar, do Vitória, em 17º e primeiro time dentro da zona do rebaixamento. Aliás, nove pontos separam o oitavo colocado, o Fluminense, do Z4. Portanto, não há muita margem para erro no segundo turno do campeonato. Assim, a reta final promete muita emoção.

28ª rodada:

Quarta-feira (15/10)

19h – Palmeiras x Bragantino, no Allianz Parque

19h30 – Botafogo x Flamengo, no Nilton Santos

20h – Mirassol x Internacional, no Maião

20h – Sport x Ceará, na Ilha do Retiro

21h30 – Santos x Corinthians, na Vila Belmiro

21h30 – Atlético-MG x Cruzeiro, na Arena MRV

21h30 – Fortaleza x Vasco, no Arena Castelão

Quinta-feira (16/10)

19h – Grêmio x São Paulo, na Arena do Grêmio

21h30 – Fluminense x Juventude, no Maracanã

21h30 – Vitória x Bahia, no Barradão 29ª rodada: Sábado (18/10)

18h30 – Corinthians x Atlético-MG, na Neo Química Arena

18h30 – Internacional x Sport, no Beira Rio

21h – Cruzeiro x Fortaleza, no Mineirão Domingo (19/10)

16h – Mirassol x São Paulo, no Maião

16h – Ceará x Botafogo, no Castelão

18h30 – Flamengo x Palmeiras, no Maracanã

20h30 – Bahia x Grêmio, na Fonte Nova Segunda-feira (20/10)

19h – Juventude x Bragantino, no Alfredo Jaconi

19h30 – Vasco x Fluminense, no Maracanã

21h30 – Santos x Vitória, na Vila Belmiro 30ª rodada: Sábado (25/10)

16h – Atlético-MG x Ceará, na Arena MRV

16h – Vitória x Corinthians, no Barradão

18h30 – Sport x Mirassol, na Ilha do Retiro

19h30 – Fortaleza x Flamengo, no Castelão

21h30 – Fluminense x Inter, no Maracanã

21h30 – São Paulo x Bahia, no Morumbis Domingo (26/10)

16h – Botafogo x Santos, no Nilton Santos

18h30 – Bragantino x Vasco, no Cícero Souza Marques

20h30 – Palmeiras x Cruzeiro, no Allianz Parque Segunda-feira (27/10)

20h – Grêmio x Juventude, na Arena do Grêmio 31ª rodada: Sábado (01/11)

16h – Cruzeiro x Vitória, no Mineirão

18h – Mirassol x Botafogo, no Maião

21h – Flamengo x Sport, no Maracanã Domingo (02/11)

16h – Corinthians x Grêmio, na Neo Química Arena

16h – Ceará x Fluminense, no Castelão

18h30 – Inter x Atlético-MG, no Beira-Rio

18h30 – Bahia x Bragantino, na Fonte Nova

20h30 – Vasco x São Paulo, em São Januário

20h30 – Juventude x Palmeiras, no Alfredo Jaconi Segunda-feira (03/11)

20h – Santos x Fortaleza, na Vila Belmiro 32ª rodada: Quarta-feira (05/11)

19h – Bragantino x Corinthians, no Cícero Souza Marques

19h – Vitória x Inter, no Barradão

19h – Sport x Juventude, na Ilha do Retiro

19h30 – Botafogo x Vasco, no Nilton Santos

20h – Atlético-MG x Bahia, na Arena MRV

20h – Grêmio x Cruzeiro, na Arena do Grêmio

21h30 – São Paulo x Flamengo, no Morumbis Quinta-feira (06/11)

19h30 – Fluminense x Mirassol, no Maracanã

20h – Ceará x Fortaleza, na Arena Castelão

21h30 – Palmeiras x Santos, no Allianz Parque 33ª rodada: Sábado (08/11)

16h – Sport x Atlético-MG, na Ilha do Retiro

18h 0 Vasco x Juventude, em São Januário

18h30 – Inter x Bahia, no Beira-Rio

21h – São Paulo x Bragantino, no Morumbis Domingo (09/11)

16h – Corinthians x Ceará, na Neo Química Arena

16h – Cruzeiro x Fluminense, no Mineirão

18h30 – Flamengo x Santos, no Maracanã

18h30 – Vitória x Botafogo, no Barradão

20h30 – Mirassol x Palmeiras, no Maião

20h30 – Fortaleza x Grêmio, no Castelão

