Tottenham x Wolverhampton: Onde assistir, escalações e arbitragem

Vitória neste sábado contra o lanterna Wolverhampton recoloca o Tottenham na vice-liderança isolada do Inglês - (crédito: - Foto: Divulgação / Tottenham Hotspur )

Neste sábado, 27/9, às 16h (de Brasília), em Londres, o Tottenham recebe o Wolverhampton pela sexta rodada da Premier League Inglesa. O time londrino faz uma boa campanha, entrando na rodada na terceira colocação, com 10 pontos — os mesmos do vice-líder Arsenal, mas atrás no saldo de gols.

Por sua vez, o Wolverhampton faz uma campanha catastrófica: perdeu seus cinco primeiros jogos. Mas o atenuante é que, no meio da semana, o time avançou na Copa da Liga Inglesa com uma vitória sobre o Everton e espera mostrar que está iniciando uma reação. E não pense que o técnico Vítor Pereira (ex-Corinthians e Flamengo) está pressionado. Pelo contrário: no início da semana, o clube renovou seu contrato por mais três anos.

Onde assistir

A ESPN e a Disney+ transmitem o jogo a partir das 16h (horário de Brasília).

Como chega o Tottenham

O técnico Thomas Frank tem desfalques no ataque. Solanke, que no início da semana parecia pronto para retornar de lesão, voltou a sentir dores e está vetado. O mesmo ocorre com o recém-contratado Kolo Muani, com dores na perna direita.

Madison e Kulusevski também são ausências certas, já que sofreram lesões graves. Assim, Richarlison segue como o principal nome no ataque dos Spurs.

A dúvida é se Sarr, que foi poupado no meio da semana na vitória por 3 a 0 sobre o Doncaster pela Copa da Liga, será titular. Thomas Frank fez mistério na coletiva desta sexta-feira:

“Todos os jogadores do meio da semana estão disponíveis novamente. Pape foi poupado por precaução. Mas ele treinou nesta sexta-feira, então isso é positivo”, disse Frank.

Como chega o Wolverhampton

Vítor Pereira tem, pela primeira vez, todo o elenco à disposição — o que, na sua opinião, é “uma dor de cabeça boa”. Resta saber se ele manterá o esquema com quatro homens na defesa e dois volantes, usado na vitória sobre o Everton pela Copa da Liga Inglesa, ou se voltará a escalar três zagueiros. A tendência é optar pela segunda hipótese.

O colombiano Arias (ex-Fluminense) seguirá como opção no banco, o que significa que Munetsi e Hwang devem começar como titulares — assim como os brasileiros André (ex-Fluminense) e João Gomes (ex-Flamengo).

“Vamos enfrentar um time forte, com jogadores muito bons. Mas se você começar a procurar apenas as coisas boas do adversário e esquecer do seu próprio time, é melhor nem ir para lá.

Prefiro olhar para o meu time, acreditar que podemos jogar, que podemos competir contra eles, tentar fazer o nosso melhor e buscar a vitória — seja com cinco atrás e três zagueiros, ou com quatro defensores. Até o jogo, decidirei o melhor esquema”, disse Vítor Pereira na coletiva pré-jogo.

Tottenham x Wolverhampton



6ª rodada do Campeonato Inglês

Data e horário: 27/9/2925, 16h (de Brasília)

Local: Tottenham Hotspurs Stadium, Londres (ING)

TOTTENHAM: Vicario; Pedro Porro, Romero, Van de Ven e Udogie; Sarr, Palhinha e Bergvall; Kudus, Richarlison e Simons. Técnico: Thomas Frank WOLVERHAMPTON: Jorge Sa; Mosquera, Toti e Agbadou; Doherty, João Gomes, André e Rodrigo Gomes; Munetsi e Hwang; Arokodare. Técnico: Vitor Pereira

Árbitro: Michael Salisbury

Auxiliares: Marc Perry e Steve Meredith

VAR: Akil Howson

