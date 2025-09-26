Fortaleza x Sport: onde assistir, escalações e arbitragem

A 25ª rodada do Brasileirão começa com um confronto de vida ou morte na parte de baixo da tabela. Neste sábado (27), o Fortaleza recebe o Sport às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão. A partida coloca frente a frente os dois piores times do campeonato, em um duelo crucial na luta contra o rebaixamento.

A situação é dramática para os dois gigantes do Nordeste. O Fortaleza, 19º colocado, e o Sport, lanterna da competição, estão a uma distância considerável do primeiro time fora do Z4. Portanto, a vitória neste confronto direto é tratada como uma obrigação para qualquer um dos lados que ainda sonha em escapar da queda para a Série B.

Onde assistir

A partida entre Fortaleza e Sport, pela 25ª rodada do Brasileirão, terá transmissão ao vivo do Premiere (pay-per-view).

Como chega o Fortaleza

O Fortaleza chega para o clássico pressionado pela péssima campanha e pela necessidade de vencer em casa. A equipe cearense ocupa a 19ª posição, com apenas 18 pontos, e sabe que este é um dos jogos mais importantes do ano. Uma vitória contra o lanterna é fundamental para dar um novo ânimo ao time na difícil missão de permanecer na elite.

O técnico Martim Palermo tem uma longa lista de problemas para escalar a equipe. O zagueiro Brítez está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Além dele, outros quatro jogadores importantes estão no departamento médico: Tinga, Benevenuto, João Ricardo e Moisés, o que força o treinador a fazer várias mudanças no time titular.

Como chega o Sport

O Sport chega a Fortaleza em uma situação ainda pior que a do rival. A equipe pernambucana é a lanterna do Brasileirão, com apenas 14 pontos, e faz uma campanha muito ruim. O Leão da Ilha sabe que precisa de uma recuperação heroica nesta reta final de campeonato, e vencer um confronto direto, mesmo fora de casa, é essencial.

Apesar da má fase, o técnico Daniel Paulista tem boas notícias para a partida. A única ausência certa é a do volante Zé Lucas, que está suspenso. Por outro lado, o time conta com os retornos do volante Pedro Augusto e do meia Lucas Lima, que desfalcaram a equipe na última rodada e devem voltar ao time titular.

FORTALEZA X SPORT

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data e hora: 27 de setembro de 2025 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

FORTALEZA: Helton Leite; Mancuso, Kucevic, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Matheus Pereira, Lucas Sasha, Lucas Crispim e Yago Pikachu; Breno Lopes e Lucero. Técnico: Martim Palermo.

SPORT: Gabriel; Aderlan, Rafael Thyere, Ramon Menezes e Luan Cândido; Rivera, Pedro Augusto, Matheusinho e Lucas Lima; Léo Pereira e Derik Lacerda. Técnico: Daniel Paulista.

Árbitro: Davi De Oliveira Lacerda (ES)

Assistentes: Neuza Ines Back (SP) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

VAR: Daiane Muniz (SP)

Onde assistir: Premiere

