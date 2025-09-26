Dérbi de Madri terá duelo à parte entre craques de Brasil e Argentina

Maior clássico da América do Sul pode dar o ar da graça na Espanha - (crédito: Fotomontagem: Divulgação /La Liga)

O Dérbi de Madri deste sábado (27) terá um tempero especial sul-americano. O duelo entre Atlético de Madrid e Real Madrid, válido pela La Liga, colocará frente a frente um grande contingente de jogadores brasileiros e argentinos. De Vinícius Júnior a Julián Álvarez, o jogo promete um capítulo à parte na rivalidade entre as duas maiores potências do continente. O confronto ocorrerá no Estádio Riyadh Air Metropolitano, casa do Atlético.

Real Madrid tem brasileiros de renome em seu elenco

O Real Madrid, sem dúvida, aposta alto em seus jovens talentos brasileiros. O clube investiu pesado nos últimos anos para contratar Vinícius Jr., Rodrygo e Endrick. Vini Jr., aliás, já se consolidou como um dos melhores jogadores da Europa, sendo decisivo nos títulos recentes dos Blancos. Rodrygo também se tornou uma peça fundamental no ataque da equipe de Carlo Ancelotti que os comandou e, juntos, venceram três títulos de La Liga e duas Champions League. O zagueiro Éder Militão completa a legião brasileira do time merengue. Hoje, o Real é treinado ppr Xabi Alonso.

Legião de argentinos no Atlético de Madrid

O elenco do Atlético de Madrid, por sua vez, é uma verdadeira colônia argentina. O time comandado por Diego Simeone conta com nada menos que seis jogadores do país. O atacante Julián Álvarez, que foi o vice-artilheiro da equipe na última temporada, é a grande estrela. Ele tem a companhia dos campeões mundiais Nahuel Molina e Thiago Almada, além de Nicolás González e Giuliano Simeone., filho do comandante

Os dois clubes, contudo, também contam com talentos do país rival em seus elencos. O Real Madrid, por exemplo, contratou recentemente o jovem meia argentino Franco Mastantuono, de 18 anos junto ao River Plate. O jogador, aliás, já fez cinco aparições na equipe principal nesta temporada. A expectativa, portanto, é por um clássico de altíssimo nível técnico.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.