Estoril x Sporting: onde assistir, escalações e arbitragem

Sporting treina para o importante duelo deste sábado contra o Estoril, fora de casa, pelo Português - (crédito: Foto:Foto: Isabel Silva / Sporting CP )

Atual bicampeão português, mas vendo o Porto se distanciar na ponta nesta temporada, o Sporting tem uma parada complicada neste sábado pela sétima rodada do Português.Vai até o Estádio António Coimbra da Mota, em Estoril, para enfrentar o time da casa. Com 12 pontos, em terceiro lugar, os sportinguistas estão atrás tanto dos portistas (18 pontos e campanha 100%) quanto do Benfica (17, e que já jogou na rodada). Por isso, vencer é de extrema importância.

O Estoril, com cinco pontos, está no meio da tabela, em 12º lugar. Um tropeço significa se aproximar da zona de rebaixamento (Z3).

Onde assistir

Os canais ESPN2 e Disney+ transmitem a partir das 16h30 (de Brasília).

Como chega o Estoril

O técnico Ian Cathro não contará com Rafik Guitane e Tiago Parente. Nos últimos dias, ele buscou aprimorar o sistema defensivo e, principalmente, trabalhar o lado mental para melhorar o foco da equipe. Ele disse que, na rodada passada contra o Gil Vicente, o time esteve desligado no primeiro tempo, quando fez seu pior jogo na temporada. Assim, acabou perdendo por 2 a 0.

“O que é importante para nós é garantir que nosso início em Barcelos, contra o Gil Vicente, nunca mais aconteça. Este é o nosso foco. Sabemos as dificuldades que vamos enfrentar contra um dos times mais fortes da nossa liga.Mas jogamos em casa, temos de tomar os passos do nosso caminho, porque queremos melhores colocações e queremos ter um caminho longo”, disse.

Como chega o Sporting

O técnico Rui Borges estava esperançoso em ter Diomande, mas o jogador ainda está fora de ritmo e, assim, não está entre os relacionados. Já Geny Catamo se recuperou e ficará como opção no banco. Outra boa notícia foi que Kochorashvili também está apto para a partida, que o treinador sportinguista colocou como “uma das mais complicadas” para o Sporting neste início de competição — e que o fator climático é um dos empecilhos.

“É um jogo difícil, pois o time deles tem qualidade. Além disso, esperamos que o tempo ajude, porque é um campo onde o vento pode complicar. Acredito que seja um grande jogo. Sobre o time, Diomande não vai para o jogo, pois espero recuperá-lo para a Champions no meio da semana (NR: contra o Napoli, na Itália, dia 1/10). Já Geny Catamo está na minha relação para a partida”, disse Rui Borges.

ESTORIL X SPORTING

7ªrodada do Campeonato Português

Data e Horário: 27/9/2025, 16h30 (de Brasília)

Local: Estádio Antônio Coimbra, Estoril (POR)

ESTORIL: Robles; Boma, Ferro, Bacher; Sanchez, Holsgrove, Lominadze, Garcia; Lacximicant, Begraoui, Carvalho. Técnico: Ian Cathro

SPORTING: Virginia; Vagiannidis, Inacio, Debast, Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Pote, Trincao, Quenda; Suarez

Árbitro: Luís Godinho

Auxiliares: Rui Teixeira e Pedro Mota

VAR: Rui Silva

