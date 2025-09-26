Athletico x Operário: onde assistir, escalações e arbitragem

A Arena da Baixada será palco de um duelo de paranaenses embalados na Série B. Na noite deste sábado (27), às 20h30, Athletico e Operário se enfrentam em Curitiba pela 29ª rodada da competição. No primeiro turno, as equipes empataram em 2 a 2.

Os dois lados chegam com boas sequências na competição. O Furacão venceu seus últimos seis jogos e pode entrar no G4. O Rubro-Negro é o quinto colocado, com 45 pontos. Já o Fantasma não perde há sete partidas, com três vitórias e quatro empates. O Alvinegro é o 11º colocado, com 39 pontos, e tenta se aproximar da briga pelo acesso.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelo serviço de streaming Disney+.

Como chega o Athletico

Embalado, o Rubro-Negro quer aproveitar o jogo em casa para voltar ao G4. Caso alcance a sua sétima vitória consecutiva, o Furacão garante pelo menos uma noite entre os quatro primeiros, já que o Novorizontino joga apenas no domingo. Além disso, o Athletico tem um tabu de três anos sem perder para o adversário. O técnico Odair Hellmann conta com o retorno de Mendoza, suspenso contra o Athletic, e pode promover trocas na equipe, devido à sequência de três jogos em menos de uma semana.

Como chega o Operário

Com uma boa sequência de resultados, o Fantasma vem de vitória contra o Amazonas e quer se aproximar da briga pelo G4. Para a partida, o treinador Alex conta com o retorno do volante Zuluaga, que estava suspenso na última rodada. Além disso, o time de Ponta Grossa conta com o meia Léo Cittadini, campeão da Copa do Brasil e da Sul-Americana pelo Furacão, que pode aplicar a lei do ex na Arena da Baixada.

ATHLETICO X OPERÁRIO

Campeonato Brasileiro Série B – 29ª rodada

Data e horário: 27/9/2025 (sábado), às 20h30 (de Brasília)

Local: Arena da Baixada, em Curitiba (PR)

ATHLETICO: Santos; Terán, Aguirre e Arthur Dias; Benavídez, Zapelli, Patrick e Dudu; Leozinho (Mendoza), Renan Peixoto e Viveros. Técnico: Odair Hellmann.

OPERÁRIO: Elias; Gabriel, Miranda, Giraldo e Gabriel Feliciano; Índio e Neto Paraíba; Pedro Vilhena (Zuluaga), Boschilia e Rodrigo Rodrigues; Daniel Amorim Técnico: Alex.

Árbitro: Jose Mendonça da Silva Junior (PR)

Assistentes: Rafael Trombeta (PR) e Roberto Rivelino Dos Santos Junior (PR)

VAR: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

