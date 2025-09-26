Zubeldía mostra empolgação em chegada ao Fluminense

Novo técnico do Fluminense, Zubeldía mostrou animação na chegada ao clube. O treinador argentino, de 44 anos, desembarcou no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (26), assinou contrato e comandou o primeiro treino no CT Carlos Castilho. Dessa forma, o comandante admitiu estar empolgado com a oportunidade de comandar o Time de Guerreiros.

“As sensações são muito boas porque essa adrenalina é encontrar-se de volta com a adrenalina do futebol. E, é claro, com a confiança que me deu o presidente para poder encarar este projeto, para poder cumprir os objetivos que tem o Fluminense. Então, estou muito feliz e, ao mesmo tempo, com adrenalina”, disse Zubeldía em entrevista à “FluTV”.

Na chegada do CT Carlos Castilho, Luis Zubeldía se reuniu com o presidente Mário Bittencourt e com o diretor de futebol Paulo Angioni. O treinador argentino trouxe os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas. Depois, junto com a comissão técnica, conversou com o elenco pela primeira vez.

Zubeldía, aliás, já está regularizado. O treinador, que assinou contrato até dezembro de 2026, teve o vínculo publicado no BID da CBF, nesta sexta. Dessa forma, o argentino já pode estrear contra o Botafogo, no próximo domingo (28), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Antes de estrear, Zubeldía ainda comanda mais um treino, neste sábado (27), no CT Carlos Castilho. A atividade será crucial para definir a escalação para o Clássico Vovô. Depois, o treinador argentino vai ser apresentado oficialmente e vai conceder sua primeira entrevista coletiva como técnico do Fluminense, a partir das 13h.

