Murilo fala por busca do título da Seleção na Copa do Mundo Sub-20

O Brasil começa neste domingo (28) a caminha na Copa do Mundo Sub-20, que acontece no Chile. A Seleção entra em campo para enfrentar o México e vai em busca do hexacampeonato da competição, a qual não vence desde 2011.

O foco pelo título é uma das grandes motivações para Murilo. O meia de 19 anos do Cruzeiro espera conseguir ajudar a Seleção a conquistar a Copa do Mundo, mesmo se não comece as partidas entre os titulares.

“Eu só vim com o pensamento de poder dar meu melhor dentro de campo, poder ajudar meus companheiros, seja jogando ou não jogando. Meu objetivo principal é voltar com o título para o Brasil. O nosso último foi em 2011 e espero voltar campeão para o Brasil”, enfatizou.

O jogador é muito elogiado pelo treinador do Cruzeiro, Leonardo Jardim, e teve sua primeira oportunidade na Seleção em julho deste ano. Desde a última convocação, Murilo ficava pensando na Copa e recordou a emoção que teve quando viu seu nome na lista de Ramon Menezes.

“Eu fiquei muito ansioso desde a penúltima convocação. Desde quando eu sai de Atibaia eu fiquei pensando na Copa do Mundo e poder receber essa convocação do professor Ramon me deixou muito feliz. Hora liguei para o meu pai e falei que estava convocado para o Mundial. Minha mãe chorou, meu pai chorou, a gente compartilhou junto esse sentimento. Para mim é um motivo de muita honra”, ressaltou.

Sonho familiar

Uma das grandes forças de Murilo está em sua família. Natural de Brasília, o meia teve que lidar com alguns anos afastados de seus pais. Agora, com todo mundo junto em Belo Horizonte, o jogador comentou sobre os encontros e o sonho que todos estão vivendo juntos.

“Tem hora que a gente para lá em casa e senta para conversar. A gente fala que está vivendo um sonho, porque a gente pediu muito para Deus esse momento que eu estou vivendo hoje. A gente as vezes fica sem acredita, eu converso com a minha mãe e falo que é muito da hora o que estou vivendo. A Seleção era uma coisa que eu sonhava muito, principalmente em uma Copa do Mundo da categoria. Era uma coisa que eu não imaginava”, pontuou.

