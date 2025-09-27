Fortaleza x Sport, AO VIVO, com a Voz do Esporte às 14h30

Neste sábado (27/9), o Fortaleza recebe o Sport às 16h (horário de Brasília), na Arena Castelão pela 25ª rodada do Brasileirão. A partida coloca frente a frente os dois piores times do campeonato, em um duelo crucial na luta contra o rebaixamento. A situação é dramática para os dois gigantes do Nordeste. O Fortaleza, 19º colocado, e o Sport, lanterna da competição, estão a uma distância considerável do primeiro time fora do Z4. Portanto, a vitória neste confronto direto é tratada como uma obrigação para qualquer um dos lados que ainda sonha em escapar da queda para a Série B.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste jogo. A Jornada Esportiva começa bem antes, com um esquenta de primeira sob o comando de Diego Mazur, que também estará na narração.

Além de Diego Mazur, a cobertura também conta com Cleiton Santos nos comentários e Will Ferreira nas reportagens. Clique na arte acima a partir das 14h30 e não perca nada deste Fortaleza x Sport.

