Vasco x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte às 17h

Vaxo recebe o Cruzeiro. Cariocas tentam subir na tabela, Cruzeiro, assumir a liderança

Vaxo recebe o Cruzeiro. Cariocas tentam subir na tabela, Cruzeiro, assumir a liderança - (crédito: Foto: Arte Jogada10)

O Vasco recebe o Cruzeiro, neste sábado, 27/9, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileiro. Os times estão em situações opostas na tabela. O Cruz-Maltino, em 13º,com 27 pontos, mira a primeira página da classificação.Já a Raposa (50 pontos e 24 jogos) briga pelo título da competição. Se vencer,ultrapassa o líder Flamengo, mas com dois jogos a mais do que o Rubro-Negro. No primeiro turno, em Uberlândia, o Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0, culminando com a demissão técnico Fábio Carille.

A Voz do Esporte fará a cobertura deste clássico. A transmissão começa às 17h com o tradicional pré-jogo. E assim que a bola rolar, Ricardo Froede estará na narração.

A cobertura da Voz do Esporte tem também os comentários de Diogo Martin e as reportagens de Pedro Rigoni. Tudo a partir das 17h, e para não perder nada deste Vasco x Cruzeiro é só clicar na arte acima.

RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/09/2025 05:19
