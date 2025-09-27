Vasco x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte às 17h

O Vasco recebe o Cruzeiro, neste sábado, 27/9, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela 25ª rodada do Brasileiro. Os times estão em situações opostas na tabela. O Cruz-Maltino, em 13º,com 27 pontos, mira a primeira página da classificação.Já a Raposa (50 pontos e 24 jogos) briga pelo título da competição. Se vencer,ultrapassa o líder Flamengo, mas com dois jogos a mais do que o Rubro-Negro. No primeiro turno, em Uberlândia, o Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0, culminando com a demissão técnico Fábio Carille.

