Se Nuno brilha, o Vasco vence! duelo com o Cruzeiro testa curiosa escrita sobre o português

O meia-atacante Nuno Moreira tem sido fundamental para o Vasco em 2025 e essa relação possui uma feliz e curiosa coincidência. Toda vez que o jogador participou diretamente de um gol, seja balançando a rede ou servindo um companheiro, o Cruz-Maltino venceu no Brasileirão. Neste sábado (27), contra o Cruzeiro, em São Januário, o português terá a chance de confirmar essa estatística. A bola rola às 18h30 e o jogo é válido pela 25ª rodada da competição.

Essa escrita começou logo na primeira rodada, quando Nuno Moreira marcou o primeiro gol da vitória do Vasco sobre o Santos, por 2 a 1. Já na terceira rodada, diante do Sport, o português contribuiu com uma assistência para Vegetti marcar. O jogo terminou 3 a 1 para o Cruz-Maltino.

Depois desse jogo, o Vasco passou por um jejum e voltou a ganhar apenas na 9ª rodada, já sob o comando de Fernando Diniz. Nuno Moreira abriu os caminhos para a vitória sobre o Fortaleza, marcando um golaço, o primeiro do triunfo por 3 a 0. Já contra o São Paulo, pela 12ª rodada, o português marcou o segundo gol da vitória por 3 a 1.

Show contra Neymar

Na goleada histórica do Vasco sobre o Santos, por 6 a 0, Nuno Moreira não marcou, mas foi determinante, com duas lindas assistências. A primeira, para o gol de Lucas Piton, que abriu os caminhos para o massacre. A segunda, para Coutinho, em um lance de extrema inteligência por parte do português, que serviu o camisa 10 em um lance que muitos jogadores chutariam para o gol.

Novamente diante do Sport, Nuno Moreira voltou a brilhar em uma vitória do Vasco. O português marcou um gol e serviu Coutinho, no triunfo por 3 a 2. Por fim, na vitória sobre o Bahia, na última quarta-feira, cobrou o escanteio na medida para Puma Rodríguez marcar o gol da virada. O jogo terminou em 3 a 1. Após a partida, Fernando Diniz se rendeu ao talento de Nuno Moreira.

“O Nuno é um jogador muito inteligente, um dos mais inteligentes do elenco. Muito participativo e que tem sido muito decisivo comigo. Tem uma quantidade boa de gols para a posição dele. É muito importante na parte tática. A gente pede uma vez só e ele entende muito bem o que precisa fazer. Às vezes desce para ajudar na linha de cinco, fecha no meio com os volantes, pressiona alto com os atacantes”.

Melhor contratação do Vasco em 2025

Nuno Moreira é considerado a melhor contratação do Vasco na temporada. Em 40 jogos, o português marcou sete gols e deu sete assistências, demonstrando muita adaptação ao nível técnico do futebol brasileiro. No entanto, no aspecto físico, Nuno Moreira sofre um pouco. Afinal, o jogador chegou ao Cruz-Maltino após ter disputado 23 partidas pelo Casa Pia, de Portugal, seu ex-clube. O jogador costuma apresentar cansaço no segundo tempo dos jogos, mas Fernando Diniz garante que isso será superado.

“É um jogador técnico e essa questão da condição física vai melhorar. É um jogador acostumado com um calendário de menos exigência física e ele já tem uma tendência a sentir um pouco mais. Acredito muito que com treinamento e bons estímulos e recuperação ele vai melhorar. Aliás acho que já melhorou nessa questão”.

