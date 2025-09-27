Grêmio x Vitória: onde assistir, escalações e arbitragem

Grêmio e Vitória medem forças, neste domingo às 11h, na Arena, pela 25ª rodada do Brasileirão - (crédito: Foto: Arte / Jogada10)

Grêmio e Vitória medem forças, neste domingo (28), às 11h, na Arena, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os times passam por momentos distintos no torneio, já que o Imortal insinua que conseguirá uma reação. Em contrapartida, os baianos somam duas derrotas consecutivas.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão exclusiva do Premiere, a partir das 10h.

Como chega o Grêmio

O Tricolor gaúcho afastou momentaneamente o rico de entrar na zona de rebaixamento. Afinal, depois de um resultado positivo em um intervalo de seis partidas, o time venceu Internacional no clássico pelo Brasileirão. Além da rivalidade, o resultado se mostrou deciso pelo contexto na competição. Na sequência, conseguiu um empate com o Botafogo, em duelo atrasado pela 16ª rodada do torneio.

O técnico Mano Menezes terá os retornos dos meio-campistas Cuéllar e Arthur, além do próprio comandante e o seu auxiliar Sidnei Lobo. O volante colombiano se recuperou de incômodos musculares e dispuará a vaga no time titular com Dodi e o zagueiro Gustavo Martins. O camisa 29 cumpriu suspensão, bem como os integrantes da comissão técnica. Em contrapartida, Carlos Vinicís continua em fora em recuperação de um edema muscular. Com isso, André Henrique permanecerá entre os titulares.

Como chega o Vitória

O Rubro-Negro de monstra extrema dificuldade em se recuperar ao melhorar seu desempenho, além de resultados consistentes. Isso porque, acumula somente duas vitórias em dez partidas na competição. O duelo com o Grêmio marcará a estreia do técnico jair Ventura, contratado na última semana.

Entretanto, o novo comandante contará com pelo menos duas baixas, os meio-campistas Dudu e Pepê, que cumprirão suspensão. O primeiro foi expulso no último compromisso e o segundo recebeu o terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, Baralhas volta a ser alternativa após ser desfalque no último jogo. A oitra vaga no setor criativo deve ficar com Ricardp Ryller, Ronald ou Willian Oliveira.

GRÊMIO X VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data e horário: 28/09/2025 (domingo), às 11h (de Brasília)

Local: Arena, em Porto Alegre (RS)

GRÊMIO: Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Kannnemann e Marlon; Dodi (Cuéllar ou Gustavo Martins), Arthur, Pavon, Edenilson e Willian; André Henrique. Técnico: Mano Menezes.

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raúl Caceres, Camutanga, Lucas Halter e Ramon; Willian Oliveira, Baralhas, Matheuzinho, Erick, Osvaldo; Renato Kayzer. Técnico: Jair Ventura

Árbitro: Raphael Claus (SP)

Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Joverton Wesley de Souza Lima (RO).

VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

