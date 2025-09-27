Barcelona x Real Sociedad: onde assistir e escalações

A caça ao líder Real Madrid continua. Neste domingo (28), o Barcelona recebe a Real Sociedad às 13h30 (de Brasília), no Estádio Olímpico Lluís Companys, em partida válida pela 7ª rodada do Campeonato Espanhol 2025/26.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo no Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Bayern goleia Werder Bremen com recordes de Harry Kane na Bundesliga

Como chega o Barcelona

O Barça está invicto na temporada e é o vice-líder do Campeonato Espanhol, com 16 pontos, mas continua com dois pontos a menos que o líder Real Madrid, único time com 100% de aproveitamento. O Barcelona vem de uma vitória por 3 a 1 sobre o Oviedo, de virada.

Contudo, o técnico Hansi Flick terá baixas importantes para o jogo deste domingo. Raphinha e Joan García, lesionados, se juntaram a Gavi, Ter Stegen, Balde e Fermín Lopez no departamento médico do clube.

A boa notícia, no entanto, fica pela possibilidade de retorno do Lamine Yamal, recuperado de lesão.

Como chega a Real Sociedad

Por outro lado, a Real Sociedad não faz um bom início de temporada e precisa acabar com a irregularidade. O time tem somente uma vitória em seis rodadas e aparece na 16ª posição, com cinco pontos. Além disso, a vantagem sobre o Oviedo, primeiro na zona de rebaixamento, é de apenas dois.

Para o duelo deste domingo, o técnico segue sem poder contar com Oskarsson e Ruperez, lesionados.

BARCELONA X REAL SOCIEDAD

7ª rodada do Campeonato Espanhol

Data e horário: domingo, 28/09/2025, às 13h30 (de Brasília).

Local: Estádio Olímpico Lluís Companys, em Barcelona.

BARCELONA: Szczesny; García, Araújo, Cubarsí e Martín; Casadó, Pedri e Dani Olmo; Rashford, Ferrán Torres e Lewandowski. Técnico: Hansi Flick.

REAL SOCIEDAD: Álex Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car e Gomez; Gorrotxategi, Brais Méndez e Soler; Kubo, Barrenetxea e Oyarzabal. Técnico: Sergio Francisco.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.