Fluminense x Botafogo: onde assistir, escalações e arbitragem

É hora de segurar a respiração pois neste domingo (28/9) acontece um dos jogos mais esperados da rodada 25 do Brasileirão. Às 16h (de Brasília), Fluminense e Botafogo protagonizam o Clássico-Vovô, em jogo que coloca frente a frente rivais recheados de problemas para lidar. O Tricolor, afinal, estreia técnico novo após a inesperada saída de Renato Gaúcho no meio de semana. Do outro lado, o Glorioso vem com exército de desfalque – ainda que com alguns retornos. Vamos saber, então, as informações do esperado clássico carioca.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da Globo pela TV aberta e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Organizadas do Corinthians vão ao CT para cobrar elenco

Como chega o Fluminense

A vida já foi mais tranquila nas Laranjeiras. Afinal, um dos clubes que menos trocou de treinador na década atual (2020-) passa pelo famigerado processo após a eliminação no meio de semana para o Lanús (ARG), na Sul-Americana. A demissão de Renato Gaúcho ainda no estádio após a queda nas quartas de final, que pegou até jogadores de surpresa, caiu como uma bomba no Fluminense.

Assim, o novo técnico – Luis Zubeldía – começou os trabalhos apenas na última sexta-feira (26/9), tendo seu primeiro contato com o elenco tricolor. Antes, na quinta (25/9), o treino fora comandado pelo auxiliar permanente Marcão. A tendência, então, é que Zubeldía não faça mudanças bruscas na espinha dorsal do time para sua estreia.

O certo é que o argentino não poderá contar com Igor Rabello, suspenso por expulsão na partida contra o Vitória, no último fim de semana. Na ocasião, o Tricolor jogou com time mesclado e venceu por 1 a 0, chegando à oitava posição do Brasileirão, com 31 pontos – mesmo com dois compromissos a menos. Ganso, com lesão grau 2 na panturrilha esquerda, e Nonato, em transição após inflamação no tornozelo direito, devem seguir fora dos relacionados.

Além destes problemas, o Fluminense terá outro obstáculo. Afinal, o Tricolor vem de uma sequência de oito derrotas seguidas para o Botafogo. Não vence o rival glorioso, assim, desde junho de 2022.

Como chega o Botafogo

Enquanto ainda lambe as feridas da eliminação na Copa do Brasil para o Vasco em pleno Nilton Santos, o Botafogo busca se recuperar no Brasileirão. Após vencer o Atlético-MG (1 a 0), ficou no empate polêmico em 1 a 1 com o Grêmio em Porto Alegre, seguindo na quinta posição, com 40 pontos.

E, apesar dos retornos de Marçal, Santi Rodríguez e Chris Ramos, que cumpriram suspensão contra o Imortal, o técnico Davide Ancelotti segue com uma penca de desfalques. Afinal, não pode contar com os suspensos Barboza e Kaio Panteleão, além de Montoro, Neto, Danilo e Nathan Fernandes. O primeiro está com a seleção sub-20 no Mundial da categoria, enquanto os outros três se recuperam de lesão. Já Alex Telles, Allan, Savarino, Joaquín Correa e Mastriani são dúvidas.

Dessa forma, a zaga pode ser formada por David Ricardo e Marçal. Caso o lateral-esquerdo de origem seja preterido, a tendência é que Gabriel Bahia realize sua estreia pelo Fogão.

FLUMINENSE x BOTAFOGO

Campeonato Brasileiro – 25ª rodada

Data e horário: 28/09/2025 (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules, Canobbio, Lucho Acosta e Serna; Eve. Técnico: Luis Zubeldía.

BOTAFOGO: Léo Linck; Vitinho, David Ricardo, Marçal (Gabriel Bahia) e Cuiabano; Marlon Freitas, Newton, Artur, Jeffinho e Santi Rodríguez; Arthur Cabral . Técnico: Davide Ancelotti.

Árbitro: Ramon Abatti Abel (SC)

Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Thiaggo Americano Labes (SC)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Onde assistir: Globo e Premiere

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.