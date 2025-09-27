Milan x Napoli: onde assistir, escalações e arbitragem

Milan e Napoli se enfrentam neste domingo (28), às 15h45, no San Siro, pela 5ª rodada do Campeonato Italiano - (crédito: Fotos: Divulgação / AC Milan / Napoli)

Em confronto direto pela liderança, Milan e Napoli se enfrentam neste domingo (28), às 15h45 (de Brasília), no San Siro, pela 5ª rodada do Campeonato Italiano. Afinal, a Azzurri lidera a competição com 100% de aproveitamento, enquanto os Rossoneri ocupam o terceiro lugar com nove pontos e sonham com a liderança. Dessa forma, o jogão promete agitar o fim de semana.

Onde assistir

O jogo terá transmissão da ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

Como chega o Milan

Embalado por três vitórias consecutivas no Campeonato Italiano e a classificação para a terceira fase da Copa da Itália, o Milan almeja a liderança da competição. Contudo, para isso vai precisar encerrar a invencibilidade do Napoli. Dessa forma, os Rossoneri vão manter a estrutura dos últimos jogos, ainda apenas com o desfalque de Rafael Leão, que lesionou na estreia na temporada.

Como chega o Napoli

Invicto no Campeonato Italiano, o Napoli lidera com 100% de aproveitamento. Portanto, promete brigar pelo título mais uma vez. Atual campeão, os Azzurri fizeram grandes investimentos, como o veterano Kevin De Bruyne. Dessa forma, vivem grande expectativa na temporada 2025/26. Para o jogo contra o Milan, o time deve ter força máxima para seguir na liderança.

MILAN X NAPOLI

Campeonato Italiano – 5ª rodada

Data e horário: 28/09/2025, às 15h45 (de Brasília)

Local: Estádio San Siro, em Milão, Itália

MILAN: Maignan, Pavlovic, Gabbia e Tomori; Estupiñán, Rabiot, Luka Modric, Fofana e Saelemakers; Giménez e Pulisic. Técnico: Massimiliano Allegri

NAPOLI: Meret, Spinazzola, Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo. Lobotka, McTominay, Kevin De Bruyne, Zambo Anguissa e Politano; Rasmus Höjlund. Técnico: Antonio Conte

Árbitro: Daniele Chiffi (ITA)

Assistentes: Filippo Meli (ITA) e Stefano Alassio (ITA)

VAR: Valerio Marini (ITA)

