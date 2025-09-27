Corinthians x Flamengo: onde assistir, escalações e arbitragem

Em duelo de muita rivalidade na história, Corinthians e Flamengo fazem confronto pela 25ª rodada do Brasileirão no próximo domingo (28), às 20h30, na Neo Química Arena. O Timão quer buscar os três pontos após derrota para o lanterna Sport. Do outro lado, o Rubro-Negro ficou no empate por 1 a 1 com o Vasco no Maracanã. Apesar de ter saído à frente do marcador, o time de Filipe Luís acabou sofrendo a igualdade, somando um ponto no clássico carioca.

Ao longo da história, Corinthians e Flamengo fizeram 124 duelos. A equipe carioca teve 54 vitórias, enquanto os paulistas conquistaram 45. Além disso, houve 25 empates entre os times.

Onde assistir

O jogo terá a transmissão ao vivo pela Cazé TV, pela Record e pelo Premiere, canal por assinatura do Grupo Globo.

Como chega o Corinthians

Na 10° colocação, com 29 pontos, o Corinthians tenta se aproximar do G6, mas para isso precisa buscar uma sequência positiva na competição. Afinal, após engatar três jogos sem perder no torneio, o Timão perdeu para o lanterna Sport, fora de casa e perdeu a oportunidade de subir na tabela. Agora, contra o líder Flamengo, o Alvinegro espera contar com a força da sua torcida para somar três importantes e seguir vivo na briga por uma vaga na próxima Libertadores.

Contudo, para o embate, o técnico Dorival Júnior não deve contar com Memphis Depay. O atacante holandês segue em tratamento de um edema (inchaço) no músculo posterior da coxa direita, sofrido no último dia 10 de setembro, em partida contra o Athletico, pela Copa do Brasil. O departamento médico do Timão trata o caso de Memphis com extrema cautela. Para não agravar o problema muscular, cogita não liberá-lo para a partida de domingo. Além disso, o volante Charles continua em tratamento devido a dores no joelho direito. Por fim, os meias André Carrillo e Rodrigo Garro são desfalques certos.

Como chega o Flamengo

Líder do Campeonato Brasileiro, com 51 pontos, o Flamengo chega motivado por conta da classificação nos pênaltis para semifinal da Libertadores. Pensando na competição nacional, time rubro-negro terá que buscar os três pontos, porque pode perder a liderança em caso de vitória do Cruzeiro sobre o Vasco neste sábado, em São Januário. É, assim, mais um desafio do Rubro-Negro, que joga fora de casa.

O técnico Filipe Luís ainda não poderá contar com Erick Pulgar, que está em transição física e deve ficar à disposição entre o fim deste mês e o início de outubro. Michael, com dores no tornozelo esquerdo e com pouco espaço, não será relacionado para o duelo. Retornos no jogo diante do Estudiantes, Alex Sandro e Jorginho devem ser mantidos no XI inicial. O lateral-esquerdo Ayrton Lucas recebeu o terceiro amarelo no Clássico dos Milhões e é desfalque.

CORINTHIANS x FLAMENGO

25ª rodada do Campeonato Brasileiro

Data-Hora: 28/9/2025 (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

CORINTHIANS: Hugo Souza; André Ramalho, Gustavo Henrique e Angilerii; Matheuzinho, José Martinez, Maycon, Breno Bidon e Matheus Bidu; Gui Negão e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior

FLAMENGO: Rossi; Royal, Danilo, Léo Pereira (Ortiz), Viña; De la Cruz, Jorginho (Allan), Arrascaeta (Carrascal); Luiz Araújo, Samuel Lino (Cebolinha) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.

Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

Auxiliares: Bruno Raphael Pires (GO) e Bruno Boschilia (PR)

VAR: Wagner Reway (SC)

