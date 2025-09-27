RB Bragantino x Santos: onde assistir, escalações e arbitragem

RB Bragantino e Santos fazem um duelo paulista neste domingo (28/9), às 18h30, no estádio Cícero de Souza Marques, pela 25° rodada do Campeonato Brasileiro. O Massa Bruta está na nona colocação, com 31 pontos e precisa somar pontos para novamente se aproximar do G6 da competição. Por outro lado, o Peixe se encontra na 15° posição, com 26 pontos e três pontos significa se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

Onde assistir

A partida terá transmissão do SporTV e do Premiere

Como chega o RB Bragantino

O Massa Bruta vem de um momento complicado na competição, já que vem de três partidas sem vencer. Aliás, neste meio tempo, a equipe sofreu uma goleada para o Botafogo e ainda empatou com o lanterna Sport, dentro de casa. Assim, vencer o Santos significa não só se aproximar do G6, mas se reencontrar com o caminho das vitórias.

Contudo, Fernando Seabra não poderá contar com Eduardo (lesão no tornozelo esquerdo), Isidro Pitta (lesão muscular na coxa esquerda), Davi Gomes (lesão no ligamento colateral medial do joelho direito), Juninho Capixaba (lesão no ligamento colateral medial do joelho esquerdo), Praxedes (lesão na coxa) e Agustín Sant’Anna (questões físicas). Todos estão no departamento médico e sem previsão de retornar aos gramados.

Como chega o Santos

Ao contrário de seu adversário, o Peixe vem de três jogos sem saber o que é derrota. Contudo, dois destas partidas foram empates (contra Atlético-MG e Fluminense. Mas a vitória no clássico contra o São Paulo, na Vila Belmiro, voltou a animar o torcedor que agora mira mais um triunfo para o Santos conseguir se afastar ainda mais da zona de rebaixamento.

A lista de relacionados de Vojvoda terá muitas ausências para o próximo compromisso. Começando pelo craque da companhia, Neymar, com lesão grau 2 no reto femoral da coxa direita. Gabriel Bontempo, também em recuperação de lesão na coxa, está fora do duelo em Bragança Paulista. Mais um que teve lesão no adutor da coxa direita, Victor Hugo é a mais nova baixa da equipe santista. Suspenso após receber o terceiro amarelo, o lateral Gonzalo Escobar está fora e dará lugar ao jovem Souza.

RB BRAGANTINO X SANTOS

25rodada do Campeonato Brasileiro

Local: Cícero de Souza Marques, Bragança Paulista (SP)

Data e hora: 28/9/2025, às 18h30 (de Brasília)

RB BRAGANTINO: Cleiton; Nathan Mendes, Pedro Henrique, Guzmán Rodríguez e Vanderlan; Gabriel, Eric Ramires e Jhon Jhon; Nacho Laquintana, Lucas Barbosa e Eduardo Sasha. Técnico: Fernando Seabra.

SANTOS: Gabriel Brazão; Mayke (Igor Vinicius), Adonís Frías, Luan Peres e Souza; João Schmidt, Zé Rafael, Barreal e Rollheiser; Lautaro Díaz e Guilherme. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

Auxiliares: Daniella Coutinho Pinto (BA) e Gustavo Rodrigues de Oliveira (SP)

VAR: Adriano de Assis Miranda (SP)

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.