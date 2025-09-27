InícioEsportes
Nuno Espírito Santo é o novo treinador do West Ham

Nuno Espírito Santo assume o West Ham após ser demitido do Nottingham Forest

O West Ham anunciou neste sábado (27) Nuno Espírito Santo como novo treinador, poucas horas após demitir o inglês Graham Potter do comando da equipe. O português assinou contrato de três temporadas e já comandará o treino deste sábado, preparando o time para o jogo de segunda-feira contra o Everton, quando fará sua estreia.

 

“Estou muito feliz por estar aqui e orgulhoso por representar o West Ham United. Meu objetivo é trabalhar duro para aproveitar ao máximo a equipe e garantir que sejamos o mais competitivos possível. O trabalho já começou e estou animado com o desafio que temos pela frente”, afirmou Nuno ao site oficial do clube.

O treinador havia sido demitido há pouco mais de duas semanas do Nottingham Forest, onde teve bom desempenho ao longo de duas temporadas e meia.

O West Ham ocupa atualmente o penúltimo lugar da Premier League, com três pontos em cinco jogos, ficando apenas à frente do Wolverhampton, comandado por Vítor Pereira (ex-Flamengo), que ainda não venceu na competição.

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 27/09/2025 12:42
