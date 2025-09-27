Dortmund vence e segue na caça ao líder Bayern

O Borussia Dortmund confirmou o favoritismo, venceu o Mainz fora de casa e engatou a quarta vitória seguida na Bundesliga, em cinco jogos: 2 a 0, com gols de Svensson e Adeyemi, ambos no primeiro tempo. Apesar da grande sequência, o Borussia não lidera a Bundesliga. Afinal, está em segundo lugar, com 13 pontos, apenas dois atrás do rival e atual campeão. Bayern de Munique.

Ainda neste sábado (27), no mesmo horário, o RB Leipzig aplicou 1 a 0 no Wolfsburg fora de casa e segue em terceiro, com 12 pontos. O atacante belga Johan Bakayoko fez o gol do jogo. O Mainz, por sua vez, está em 13º, com 4 pontos, perto do Z3. Vale lembrar que o Campeonato Alemão é disputado em dois turnos, com 18 times. Portanto, são 34 rodadas. Campeão alemão na temporada retrasada, o Bayer Leverkusen também venceu e fecha o G4, com oito pontos: 2 a 1 no St Pauli.

Apenas um brasileiro entrou em campo: o lateral-direito Yan Couto. Ex-Coritiba, ele atuou como titular do Dortmund, recebeu cartão amarelo por falta no final do primeiro tempo e acabou substituído no início da etapa complementar. O Mainz ficou com um a menos aos 22 minutos da etapa complementar, facilitando ainda mais a vida do Borussia.

Confrontos diretos no horizonte

O Borussia Dortmund, aliás, terá desafios importantes pela frente nas próximas rodadas do campeonato. A equipe enfrentará o RB Leipzig no dia 4 de outubro, em partida marcada para às 10h30, no Signal Iduna Park, em Dortmund. Já no dia 18 de outubro, o compromisso será ainda mais duro: o Borussia visitará o Bayern de Munique na Allianz Arena, com início previsto para às 13h30. Esses dois confrontos diretos podem ser decisivos na briga pelas primeiras posições da tabela.

Jogos da 5ª rodada da Bundesliga

Sexta-feira (26/9)

Bayern de Munique 4×0 Werder Bremen

Sábado (27/9)

Mainz 05 0 x 2 Borussia Dortmund

Heidenheim 2 x 1 Augsburg

St. Pauli 1 x 2 Leverkusen

Wolfsburg 0 x 1 RB Leipzig

Monchengladbach x Eintracht Frankfurt – 13h30

Domingo (28/9)

Freiburg x Hoffenheim – 10h30

Colônia x Stuttgart – 12h30

Union Berlin x Hamburg – 14h30

*Horários de Brasília

