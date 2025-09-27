Saiba em quem Cléber Machado votou no Bola de Ouro

O narrador e jornalista Cléber Machado, representante brasileiro no júri da Bola de Ouro, escolheu Lamine Yamal como seu principal voto na edição de 2025 do prêmio, deixando Raphinha em segundo lugar em seu ranking pessoal. O atacante brasileiro, que durante grande parte da temporada 2024/2025 era apontado como favorito, não recebeu nenhum voto entre os 100 jurados da France Football.

Raphinha terminou em quinto lugar na classificação geral da premiação, que reúne um jurado de cada país melhor colocado no ranking da Fifa. Cada profissional recebe uma lista com 30 finalistas e monta seu top 10, atribuindo pontos de acordo com as posições: 15 para o primeiro, 12 para o segundo, 10 para o terceiro e assim por diante, até 1 ponto para o décimo. A soma total determina o vencedor da Bola de Ouro.

Para Cléber Machado, Yamal ficou à frente de Raphinha, enquanto Dembélé, do PSG e vencedor do prêmio, foi o quinto colocado, atrás de Vitinha (Portugal) e Kvaratskhelia (Geórgia), ambos do PSG. Yamal terminou a votação geral em segundo lugar, com diferença de 321 pontos para Dembélé, que foi o mais citado entre os jurados, aparecendo em primeiro lugar em 73 dos 100 top 10.

Além de Cleber, Raphinha apareceu em segundo lugar nas listas individuais de jurados de vários países, incluindo Bolívia, Cabo Verde, Bósnia e Herzegovina, Curaçao, Irlanda, Finlândia, Guiné, Haiti, Irã, Eslováquia e Síria.

O voto de Cleber Machado na Bola de Ouro 2025

Lamine Yamal (Espanha/Barcelona) Raphinha (Brasil/Barcelona) Vitinha (Portugal/PSG) Kvicha Kvaratskhelia (Geórgia/PSG) Ousmane Dembélé (França/PSG) Mohamed Salah (Egito/Liverpool) Kylian Mbappé (França/Real Madrid) Vinicius Júnior (Brasil/Real Madrid) Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea) Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

