Crystal Palace marca 2 a 1 e acaba com invencibilidade do Liverpool

O Crystal Palace surpreendeu e derrotou o Liverpool por 2 a 1 neste sábado (27), no Selhurst Park, em Londres, pela 7ª rodada da Premier League. Com gols de Sarr e Nketiah, os Eagles quebraram uma marca de 10 anos sem vitória em casa contra os Reds, que haviam vencido os últimos cinco jogos no campeonato. O brasileiro Alisson foi destaque com grandes defesas, mas não evitou o revés. Chiesa diminuiu para o Liverpool.
Mesmo com a derrota, o Liverpool segue na liderança com 16 pontos. Foi o primeiro tropeço do time após cinco vitórias seguidas. Já o Crystal Palace chegou a 12 pontos e assumiu a vice-liderança. Na próxima rodada, o Liverpool encara o Chelsea, em Stamford Bridge, no sábado (4/10). O Palace visita o Everton no domingo (5/10), no Villa Park.
Crystal Palace sai na frente cedo
O time da casa abriu o placar logo aos 8 minutos. Após escanteio, Guéhi desviou e Sarr aproveitou a sobra para mandar para a rede. A pressão continuou, mas Alisson evitou o segundo em chute de Yéremy Pino. O goleiro voltou a salvar em finalização de Muñoz, segurando os Reds no jogo.
O Liverpool respondeu. Salah finalizou para defesa de Johnstone, Gravenberch acertou a trave e Kerkez chutou para fora em chance clara. O jogo chegou a ser paralisado por uma emergência médica nas arquibancadas, mas retomou em ritmo intenso. A etapa inicial terminou com Konaté amarelado e oportunidades para os dois lados.
Reds empatam, mas sofrem derrota no fim
Na volta do intervalo, Alisson brilhou de novo em cobrança de falta de Kamada e em finalização cara a cara de Mateta. O Liverpool pressionou, Isak recebeu de Mac Allister, driblou a marcação, mas chutou desequilibrado. O time de Arne Slot aumentava a posse de bola, mas esbarrava na forte marcação londrina.
O empate veio aos 42 minutos do segundo tempo. Gravenberch cruzou da intermediária, Richards não conseguiu cortar e a bola sobrou para Chiesa empatar. O gol parecia decretar o empate, mas o Palace ainda tinha fôlego.
Nos acréscimos, aos 52’, Nketiah aproveitou um bate-rebate após lateral e, de canhota, fez o gol da vitória. Festa no Selhurst Park: o Crystal Palace assumiu a vice-liderança, deixou o rival sem invencibilidade e mostrou força em casa.
